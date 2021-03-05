Известные украинцы сделали прививки от Covid-19 в прямом эфире

Телеведучий Олександр Педан вакцинувався від коронавірусу в прямому ефірі. Скріншот відео

Десяти известным украинцам сделали прививки индийской вакциной от коронавируса Covishield в прямом эфире.

"Мы 4 марта идем на беспрецедентный шаг, потому что ни одна страна не делала вакцинацию против COVID-19 в прямом эфире, в телевизионной студии, в телевизионном павильоне. То, что происходит сегодня здесь - не делал никто. Министерство здравоохранения, фонд ЮНИСЕФ, канал "1+1" пригласили десять человек, можно сказать они все лидеры общественного мнения. Это пятеро врачей и пятеро популярных людей. Все они в ожидании вакцинации", - заявила телеведущая Наталья Мосейчук во время ток-шоу "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

В студии в прямом эфире прививки получили:

Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ;

Руслана Лыжичко, певица;

Наталья Мосейчук, телеведущая;

Александр Педан, телеведущий, автор волонтерского проекта "Джуниор Z";

Сергей Конюшок, двукратный чемпион мира по стронгмену;

Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины;

Елена Михно, врач;

Виталий Соколов, врач;

Екатерина Геля, врач;

Богдан Мельник, врач.

В студии присутствовал врач, наблюдавший за реакцией гостей после прививки.

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В Украине 24 февраля началась вакцинация от коронавируса вакциной Covishield, изготовленной в Индии по лицензии Oxford / AstraZeneca. До 31 марта Минздрав рассчитывает получить еще 1,5 млн доз этой вакцины. Также в начале марта ожидается поставка 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. По состоянию на 4 марта первую дозу вакцины от Covid-19 получили 9568 человек.