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Избиение украинского туриста: мужчину планируют перевезти домой

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Избиение украинского туриста: мужчину планируют перевезти домой
Андрея Сову, которого жестоко избил в Турции россиянин, планируют транспортировать в Украину. Фото: QHA

Пострадавшего в конфликте с россиянином украинца Андрея Сову хотят транспортировать на родину санитарным самолетом.

Отмечается, что мужчина до сих пор находится в коме. Об этом рассказал заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Украинская правда".

"По предварительной информации, страховой компанией принято решение о транспортировке украинца из Анталии в Запорожье санлитаком", - скаазал он.

Пострадавший находится в коме, однако врачи дали согласие на его транспортировку. По словам Кирилича решаются технические вопросы, время вылета уточняется. Предварительно, перелет может состояться 14 июля.

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57-летнего жителя Запорожья избили на одном из курортов Турции. Он прилетел в отель Ganita holiday village в городе Аланья, провинция Анталия 6 июля. А уже на следующий день получил тяжелые травмы после избиения гражданином РФ. По словам представителя турагентства, россиянин, устроивший драку, зашел на территорию отеля, где отдыхали украинские туристы, из соседнего отеля.

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Дата
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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