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среда, 18 июля 2018 08:55

Из Киева в три страны будет ездить железнодорожный лоукостер

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Из Киева в три страны будет ездить железнодорожный лоукостер
Поезд Рига - Вильнюс - Минск - Киев стартует 28 сентября. Фото: zik.ua

28 сентября из Киева стартует поезд, который будет проходить через 4 страны: Украину, Беларусь, Латвию и Литву.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.

"Мы имеем поезд 4-х столиц: Рига - Вильнюс - Минск - Киев, который стартует 28 сентября из Киева. Мы будем иметь прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов", - сообщил Омелян.

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Из-за роста трафика на восточной границе Польши и миграции граждан Украины в страны ЕС польская железнодорожная компания PKP Intercity планирует наладить прямое железнодорожное сообщение между Перемышлем и Берлином. До конца года запустят состав из прицепных вагонов, который из Перемышля будет идти через Вроцлав и Зеленую Гуру в столицу Германии.

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