Из Эстонии депортировали 4 украинцев

В Эстонии задержали 4 нелегалов из Украины. Они работали на одном из строительных объектов вблизи Раквере.
Украинцев, которые работали нелегально, задержали во время совместного рейда полиции и пограничной охраны, сообщает ERR.
Мужчинам назначили штраф. Также составлено предписание покинуть Эстонию и установлен запрет на въезд в страну на три года.
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Украинцы были задержаны, так как не имели регистрации в Эстонии.
В феврале из Словакии депортировали 24 украинцев. Они работали на одной из строительных площадок без соответствующих разрешений и документов. Нелегальных работников обнаружила полиция словацкого города Кошице.
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