Из Эстонии депортировали 4 украинцев

Из Эстонии депортировали украинских нелегалов. Фото: Главком

В Эстонии задержали 4 нелегалов из Украины. Они работали на одном из строительных объектов вблизи Раквере.

Украинцев, которые работали нелегально, задержали во время совместного рейда полиции и пограничной охраны, сообщает ERR.

Мужчинам назначили штраф. Также составлено предписание покинуть Эстонию и установлен запрет на въезд в страну на три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали зарплаты украинских строителей в Израиле

Украинцы были задержаны, так как не имели регистрации в Эстонии.

В феврале из Словакии депортировали 24 украинцев. Они работали на одной из строительных площадок без соответствующих разрешений и документов. Нелегальных работников обнаружила полиция словацкого города Кошице.