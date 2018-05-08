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вторник, 08 мая 2018 22:00

"Из 540 миллионов бюджетных денег украли 160": дочь сотрудницы ФФУ заявила о коррупции в Федерации футбола

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&quot;Из 540 миллионов бюджетных денег украли 160&quot;: дочь сотрудницы ФФУ заявила о коррупции в Федерации футбола
Дарья Лавровская: Когда моя мама поняла, в какие схемы она оказалась втянута, она решила уйти и рассказать обо всем компетентным органам, но люди Павелко начали угрожать ей расправой. Фото: Dasha Lavrovskaya / Facebook

Приближенные президента Федерации футбола Украины, народного депутата от Блока Петра Порошенко Андрея Павелко угрожали расправой сотруднице ООО "ФФУ Продакшн" Наиле Лавровской за то, что она собиралась рассказать о коррупции в ФФУ и хищении денег на производстве искусственных футбольных полей, заявила дочь Лавровской Дарья.

Об этом сообщает ГордонUA.

Дарья Лавровская, дочь сотрудницы компаний "ФФУ Продакшн" и "Спорт-Технология" Наили Лавровской, заявила об угрозах ее матери со стороны президента Федерации футбола Украины, народного депутата Андрея Павелко. Сложившуюся ситуацию Дарья Лавровская описала в своем Facebook.

"На данный момент у моей мамы скопилась беспрецедентная доказательная база в виде электронной переписки, которая указывает на немыслимые хищения огромных бюджетных сумм первыми лицами страны: главой бюджетного комитета, народным депутатом и президентом ФФУ Андреем Павелко, вице-премьер-министром – министром регионального развития Геннадием Зубко, вице-президентом ФФУ Вадимом Костюченко, генеральным секретарем ФФУ Юрием Записоцким, главой апелляционного комитета ФФУ Тарасом Герулой. Из бюджета страны было украдено 160 млн грн из выделенных 540 млн грн, то есть фактически 30%!!!" – написала Лавровская.

Она утверждает, что завод по производству искусственного покрытия ООО "ФФУ Продакшн" не способен конкурировать на тендерах, но становится монополистом за счет "договорняков" с чиновниками местных советов и получает сверхприбыли из бюджета.

"Мою маму привел на работу в ООО "Спорт-Технология" и ООО "ФФУ Продакшн" Дмитрий Терещук по просьбе менеджеров "Західноукраїнського офісу Moris Group". С 2017 года мама работает неофициально, получая "черную" заработную плату с обнала через ее ФОП, она практически выполняет всю техническую работу в качестве инженера-сметчика, работает под руководством Д. Терещука, А. Бондаренко, О. Левенко, В. Бахановой. Угрозами и шантажом со стороны подручных Павелко Андрея Васильевича мама была втянута в ведение мошеннических схем и была вынуждена обманным путем давать обоснование для бюджета стоимости строительства футбольного поля с искусственным покрытием на сумму 1,477 млн грн, а потом ее смета появилась на сайте Министерства регионального развития Украины", – утверждает автор.

Лавровская опубликовала смету строительства, скриншоты рабочих переписок и пообещала опубликовать больше данных.

"Когда моя мама поняла, в какие схемы она оказалась втянута, она решила уйти и рассказать обо всем компетентным органам, но люди Павелко начали угрожать ей расправой. Я понимаю, что, рассказывая обо всем этом публично, о том, как бюджет "пилится" еще до выделения, я подвергаю риску себя и мою семью, но в данной ситуации я попросту не вижу другого выхода. Имеющиеся доказательства позволят засадить на многие годы за решетку всех вышеперечисленных лиц! Я уже направила эту информацию мировым СМИ (CNN, Reuters, CNBC, Bloomberg и многим другим), однако боюсь преследования в Украине!" – заявила она.

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