Июль удивит украинцев температурами

В Украине после потепления, придет похолодание.
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко на сторинцы в Facebook.
В Киеве в субботу пройдет дождь, а со вторника начнется снижение температуры.
В Украине температура воздуха 20-21 июля повысится. На юге, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27 +32°C.
На Западе и Севере предполагается +24 +29, местами до +30°C.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали катастрофические последствия рекордно высокой температуры
Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, еще в субботу дотянет в отдельные районы Винницкой и Одесской области.
В Киеве в субботу будет сухая погода. Есть вероятность кратковременного дождя. Днем до +27°C. В воскресенье вероятность дождя выше, но и теплее, до +26 +29°C.
В понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара даже усилится. А вот во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание.
На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области мало туристов.
Местные предполагают, что это связано с погодой. Ведь несколько недель подряд держится прохлада и идут дожди.
Комментарии