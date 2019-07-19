Июль удивит украинцев температурами

Первая половина недели порадует украинский теплом. Фото: narodna-pravda.ua

В Украине после потепления, придет похолодание.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко на сторинцы в Facebook.

В Киеве в субботу пройдет дождь, а со вторника начнется снижение температуры.

В Украине температура воздуха 20-21 июля повысится. На юге, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27 +32°C.

На Западе и Севере предполагается +24 +29, местами до +30°C.

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Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, еще в субботу дотянет в отдельные районы Винницкой и Одесской области.

В Киеве в субботу будет сухая погода. Есть вероятность кратковременного дождя. Днем до +27°C. В воскресенье вероятность дождя выше, но и теплее, до +26 +29°C.

В понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара даже усилится. А вот во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание.

На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области мало туристов. Местные предполагают, что это связано с погодой. Ведь несколько недель подряд держится прохлада и идут дожди.