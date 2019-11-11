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понедельник, 11 ноября 2019 19:53

Интепол прокомментировал задержание Мазура

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Интепол прокомментировал задержание Мазура
Россия злоупотребляет инструментами Интерпола. Фото: Fakty

России, скорее всего, откажут в удовлетворении запроса в отношении задержанного в Польше украинского ветерана Игоря Мазура.

Отмечается, что в случае с Мазуром российская сторона подала не типичную "красную карточку" на гражданина, а циркулярное информирования о розыске. Об этом рассказал глава украинского бюро Интерпола Василий Неволя, передает УНИАН.

"Когда Интерпол выдает красную карточку гражданину страны, он сообщает национальную службу. Но в случае с Мазуром было циркулярное информирования о розыске, а не красная карточка. Это разные вещи. Украинское бюро Интерпола не всегда знает о том, что человек в розыске. Так бывает , когда красная карточка не опубликована. В таком случае страна - инициатор розыска может самостоятельно исключать из списка страны, которые она считает нужными - и они не получат соответствующую информацию. Не исключены здесь и злоупотребления", - подчеркнул он.

По его словам, в украинском бюро активно противодействуют таким действиям, в частности - российским.

"Для этого сотрудничаем с руководством Нацполиции, привлекаем мои личные контакты с Генеральным секретариатом Интерпола. Подобные ситуации уже были с (экс-премьер-министром Украины Арсением - ред.) Яценюком, (лидером" Свободы "Олегом - ред.) Тягнибоком и другими политическими деятелями. И секретариат изучает такие инциденты, пытаясь их контролировать ", - рассказал Неволя.

Он подчеркнул, что Россия злоупотребляет инструментами Интерпола.

"Когда мы узнали об инциденте с Мазуром, то сразу проинформировали Генеральный секретариат, обратив их внимание на возможное злоупотребление инструментами Интерпола со стороны РФ. Ведь устав организации запрещает странам - членам вмешиваться в дела военного, расового, религиозного и политического характера. Если это приходится, то карточки или циркуляр удаляются из системы. И человека больше не ищут. Но мы не можем гарантировать, что РФ прекратит такую ​​деятельность и будет соблюдать правила Интерпола", - добавил он.

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"Мазура отпустили на поруки консула. Его арестовали и мера пресечения не выбрали. То есть реакция польской стороны - адекватная. Думаю, объективно отреагирует и Генеральный секретариат Интерпола - и информацию о розыске Мазура удалят как такую, которая не соответствует правилам организации. После этого поляки могут вообще не рассматривать это дело в суде. Потому что для этого не будет оснований", - рассказал руководитель украинского Интерпола.

Неволя считает, что в ближайшее время Интерпол удалит информацию о розыске Мазура.

"Согласно прогнозу Генсекретариата Интерпола, информацию о розыске Мазура из базы должны удалить. На это им нужно от суток до трех. Максимум - неделя. Месяцами ждать не придется. А вот процедура экстрадиции займет немного больше времени", - подытожил чиновник.

В субботу, 9 ноября, в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура с позывным "Тополь". На следующий день Мазура передали на поруки консулу.

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