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четверг, 25 марта 2021 10:25

"Индивидуальный график дадим, если умираете или рожаете ребенка" - писательница рассказала о коррупции в украинском вузе

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Автор: Faebook
  Украинская образовательная система не поощряет обучение, а часто даже мешает
Украинская образовательная система не поощряет обучение, а часто даже мешает

Украинская писательница из Донецка Ксения Фукс 13 лет живет в Германии. Поехала туда на учебу и осталась.

Она рассказала Gazeta.ua, с какими бюрократическими трудностями ей пришлось столкнуться в Донецком национальном университете.

"В ДНУ обучения практически не было. Студенты с математического факультета всегда говорили:" Мы благодарим наших профессоров, что нам они не мешали учиться". А это означало, что те студенты вообще не появлялись на лекциях. У нас такого не было. Нам всегда преподаватели палки в колеса ставили. Это один из самых коррумпированных вузов в Украине. Преподаватели постоянно намекали: "Ну, если что, можно заплатить..." Совсем некомпетентные профессора, неуважительное отношение к студентам. А потом, когда пытаешься самостоятельно развиваться, еще и не дают этого делать", - сказала она.

Преподаватели постоянно намекали: "Ну, если что, можно заплатить..."

"Когда я уже должна была переезжать в Германию, попросила индивидуальный график. Я была лучшей студенткой на потоке, получала президентскую стипендию. Мне сказали: "Дадим, если будете иметь одну из трех причин: или вы умираете, или выходите замуж, или рожаете ребенка".

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Когда я уже была в Германии, должна была пройти в Донецке обязательную педагогическую практику. В Германии нашла эмигрантскую школу, где можно это сделать. Преподаватели из Донецка ответили: "Нет. Надо, чтобы вы проходили практику по адресу". Было много споров и скандалов. Затем, когда они увидели мою бакалаврскую работу, меня хотели внести в список выпускников, которыми вуз гордится. Я сказала: "Буду судиться с вами, если вы это сделаете", - вспомнила Ксения Фукс.

Интервью с Ксенией Фукс читайте в журнале Країна.

Отныне самые успешные участники внешнего независимого оценивания смогут получить премии, стипендии и гранты на получение высшего образования за рубежом. Ежегодно будут выделять президентские гранты для получения высшего образования за рубежом - в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и др.

Автор: Валерия Радзиевская
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