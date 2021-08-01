Именины 2 августа: как оригинально поздравить с Днем ангела

2 августа день ангела отмечают Илья, Александр, Георгий и Тихон. Не забудьте сегодня поздравить именинников.

Gazeta.ua предлагает узнать, что несут эти имена.

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Имя Илья в переводе с языка древних евреев означает "ходит под Богом", "охраняемый божеством". Это имя близкое к устаревшей форме "Еллы". Дословно значение имени Илья звучит как "мое божество", "божественный Яхве". Также существует женская версия имени. Она звучит не менее элегантно: Элиа, Элиот.

Имя Александр имеет древнегреческое происхождение и означает "защитник". Это имя часто встречалось в Древней Греции. Имя Александр широко распространено во всем мире. Оно является одним из самых популярных мужских имен. В имени есть женский аналог Александра.

Имя Георгий имеет античные корни от слова "георгос", которое на современный украинский язык переводится как "земледелец" или "крестьянин". В других языках существуют различные формы прочтения этого имени Ежи, Георг, Жорж Джордж и тому подобное. В Киевской Руси был распространен такой вариант как Дюк. Армянские родители называют сыновей именем Геворк, а грузины - Гиви.

Имя Тихон переводится как "случай", "судьба". Оно происходит от древнегреческой богини Тюхе, которая дарила людям удачу. Тюхе - это "жребий", "удача", "случайность". Поэтому, владельцы имени обречены на успех. Имя Тихон было византийское. Затем оно появилось в России. К прилагательному "тихий" имя не имеет абсолютно никакого отношения. Тем, кто назван именем Тихон, покровительствует святитель Тихон Задонский. По преданию этот святой был способен совершать чудесные деяния, помогая преодолеть жизненные проблемы.

Поздравления для именинников

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

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Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

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В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой самый лучший друг приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, познаются в беде. Так вот, мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!

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В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

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Пускай День Ангела удачу

Тебе сегодня принесет,

Жизнь станет радостней и ярче

И непременно повезет!

***

Светлый Ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал –

Беды к вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

Фото: keep-inspired.com

2 августа в православной церкви почитается память святого пророка Илии. Он был известен как ревностный христианин, активно боролся с идолопоклонством. Когда Илья умирал, то Бог его забрал живого на небеса.