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воскресенье, 25 апреля 2021 03:01

Именинники 25 апреля - кто сегодня празднует День Ангела

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Именинники 25 апреля - кто сегодня празднует День Ангела
Сегодня именины празднуют Василий, Давид, Иван, Исаак. Фото: stb.ua

25 апреля по церковному календарю почитается память преподобного Василия исповедника, епископа Парийского. Наши предки считали его знатоком человеческих душ. Кроме того, этот день особенный еще для Давида, Ивана и Исаака, рассказал Gazeta.ua отец Лаврентий Ян Жезицький.

"Если 25 апреля храмовый праздник, тогда люди не работают, но это не обязательно литургическое праздник, поэтому в этот день люди могут работать. Сегодня поощряют людей быть на мессе", - отмечает отец.

Имя Василий возникло в Греции как форма имени Басилейос, которое через несколько веков превратилось в Василиос. С греческого имя Василий переводится как "царский", "королевский" или "царь". Образование этого имени восходит к временам войн с Персией и означает "правитель", "царь Персии", "князь". Именем Василий родители называют мальчиков в православных и католических семьях в России, Украине и Греции.

Имя Давид возникло в древней Иудее и на современный украинский язык переводится как "любимчик". На Руси Давида в народе называли Давидом. От этого имени образовалась фамилия Давыдов. В арабских странах знаменитого еврейского правителя Давида называют именем Дауд или Давуд. Именем Давид родители называют мальчиков в православных и католических семьях Израиля, Армении и Татарстана.

Одна из коротких форм имени Давид - Дино в наши дни нашло самостоятельность и используется отдельно. В других языках существуют другие варианты прочтения имени Давид: Дайвы, Дэвид, Таави. Имя Давид популярно во всех европейских странах. В татарскую культуру имя Давид пришел во время монгольских завоеваний в Европе и широко распространилось среди татар.

Имя Иван распространено среди славянских народов и практически наиболее употребляемым. В переводе с иврита оно звучит как "божья благодать", "милостивый бог". Ваня - еврейское имя. В настоящее время его можно встретить среди болгарских, македонских, российских, сербских, украинских, хорватских и других народов. Значение имени Иван трактуется как "Да смилуется Яхве (Бог)". В некоторых странах имя звучит как Айван или Эван.

Имя Исаак пришло в современные языки с древнееврейского, и получило широкое распространение из-за ветхозаветного библейского персонажа по имени Исаак, которого по преданию хотел принести в жертву его старенький отец Авраам. Имя звучало как Йицхак и переводится как "тот, кто станет смеяться". По преданию мать Исаака была уже далеко не юной, когда ей предсказали рождение сына, и рассмеялась в лицо предсказателю. Имя распространено и в мусульманских странах, хотя легенда в исламе несколько отличается от традиционной для христианства. В современных языках существует множество модификаций этого имени, в том числе Осел, Исцхак, Исцкхок и Исаакий. Часто при переводе на украинский с английского имя Исаак звучит как Айзек. В последние 100 лет это имя не слишком популярное в Украине, однако в странах Западной Европы оно является одним из самых распространенных. Также это имя часто дают мальчикам в еврейских семьях.

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