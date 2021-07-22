Именинники 23 июля - кто сегодня празднует День Ангела

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23 июля именины празднуют Антон и Александр. Поздравьте своих родных и близких с Днем Ангела!

Gazeta.ua предлагает узнать подробнее о происхождении и значении имен.

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Имя Антон. История происхождения имени Антон - двоякая. По одной версии, имя Антон - это русская форма римского родового имени Антонинус, что в переводе с греческого означает "вступает в бой", "противостоящий". По второй версии, имя Антон происходит от греческого слова "anthos", что означает "цветок". Долгое время у славян имя Антон считалось простонародным.

Имя Александр. Значение этого имени во многом повлияло на его популярность в славянских народов. В переводе с древнегреческого имя Александр толкуется как "человек-защитник", "защитник людей".

Поздравление с Днем Ангела

Поток благодати струится

С небесной немой высоты.

Твой Ангел-Хранитель приснится,

И радость почувствуешь ты.

День Ангела - это подарок.

Прими его с чистой душой.

Родная, пусть день будет ярок,

А счастье - навеки с тобой!

***

Поздравляем, дорогой,

Мы с днём ангела тебя!

и желаем все любя:

Чтобы твой святой хранитель,

Именем чьим назван ты,

Посещал твою обитель

И хранил от суеты!

***

Поздравляю с Днем Ангела Вас!

Пусть счастливыми будут все дни.

Пусть всегда и во всем Вам везет,

Ангел Вас охраняет всегда,

И лишь радость пусть в сердце войдет,

И не будет потерь никогда.

***

Желаем радостей земных,

Друзей хороших и простых.

Ещё хотим мы пожелать,

Покой душевный не терять!

С днём Ангела! Счастливым будь!

Пускай к добру ведёт твой путь!

Православные христиане 23 июля празднуют день памяти преподобного Антония Печерского, основателя Печерского монастыря и монашества на Руси. Святой Антоний родился в 983 году, в Любече на Черниговщине. Он хотел увидеть места земной жизни Иисуса Христа и посетил Палестину.