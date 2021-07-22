Именинники 23 июля - кто сегодня празднует День Ангела

23 июля именины празднуют Антон и Александр. Поздравьте своих родных и близких с Днем Ангела!
Gazeta.ua предлагает узнать подробнее о происхождении и значении имен.
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Имя Антон. История происхождения имени Антон - двоякая. По одной версии, имя Антон - это русская форма римского родового имени Антонинус, что в переводе с греческого означает "вступает в бой", "противостоящий". По второй версии, имя Антон происходит от греческого слова "anthos", что означает "цветок". Долгое время у славян имя Антон считалось простонародным.
Имя Александр. Значение этого имени во многом повлияло на его популярность в славянских народов. В переводе с древнегреческого имя Александр толкуется как "человек-защитник", "защитник людей".
Поздравление с Днем Ангела
Поток благодати струится
С небесной немой высоты.
Твой Ангел-Хранитель приснится,
И радость почувствуешь ты.
День Ангела - это подарок.
Прими его с чистой душой.
Родная, пусть день будет ярок,
А счастье - навеки с тобой!
***
Поздравляем, дорогой,
Мы с днём ангела тебя!
и желаем все любя:
Чтобы твой святой хранитель,
Именем чьим назван ты,
Посещал твою обитель
И хранил от суеты!
***
Поздравляю с Днем Ангела Вас!
Пусть счастливыми будут все дни.
Пусть всегда и во всем Вам везет,
Ангел Вас охраняет всегда,
И лишь радость пусть в сердце войдет,
И не будет потерь никогда.
***
Желаем радостей земных,
Друзей хороших и простых.
Ещё хотим мы пожелать,
Покой душевный не терять!
С днём Ангела! Счастливым будь!
Пускай к добру ведёт твой путь!
Православные христиане 23 июля празднуют день памяти преподобного Антония Печерского, основателя Печерского монастыря и монашества на Руси. Святой Антоний родился в 983 году, в Любече на Черниговщине. Он хотел увидеть места земной жизни Иисуса Христа и посетил Палестину.
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