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пятница, 23 июля 2021 03:02

Именинники 23 июля - кто сегодня празднует День Ангела
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Фото: bpro1.top

23 июля именины празднуют Антон и Александр. Поздравьте своих родных и близких с Днем Ангела!

Gazeta.ua предлагает узнать подробнее о происхождении и значении имен.

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Имя Антон. История происхождения имени Антон - двоякая. По одной версии, имя Антон - это русская форма римского родового имени Антонинус, что в переводе с греческого означает "вступает в бой", "противостоящий". По второй версии, имя Антон происходит от греческого слова "anthos", что означает "цветок". Долгое время у славян имя Антон считалось простонародным.

Имя Александр. Значение этого имени во многом повлияло на его популярность в славянских народов. В переводе с древнегреческого имя Александр толкуется как "человек-защитник", "защитник людей".

Поздравление с Днем Ангела

Поток благодати струится
С небесной немой высоты.
Твой Ангел-Хранитель приснится,
И радость почувствуешь ты.
День Ангела - это подарок.
Прими его с чистой душой.
Родная, пусть день будет ярок,
А счастье - навеки с тобой!

***

Поздравляем, дорогой,
Мы с днём ангела тебя!
и желаем все любя:
Чтобы твой святой хранитель,
Именем чьим назван ты,
Посещал твою обитель
И хранил от суеты!

***

Поздравляю с Днем Ангела Вас!
Пусть счастливыми будут все дни.
Пусть всегда и во всем Вам везет,
Ангел Вас охраняет всегда,
И лишь радость пусть в сердце войдет,
И не будет потерь никогда.

***

Желаем радостей земных,
Друзей хороших и простых.
Ещё хотим мы пожелать,
Покой душевный не терять!
С днём Ангела! Счастливым будь!
Пускай к добру ведёт твой путь!

Православные христиане 23 июля празднуют день памяти преподобного Антония Печерского, основателя Печерского монастыря и монашества на Руси. Святой Антоний родился в 983 году, в Любече на Черниговщине. Он хотел увидеть места земной жизни Иисуса Христа и посетил Палестину.

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