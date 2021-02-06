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суббота, 06 февраля 2021 20:47

Илоне Лукьяновой на лечение редкого порока мочевого пузыря нужна помощь

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Автор: Фото предоставлено Ириной Рыжковой
  7-летняя Илона Лукьянова из Харькова имеет єкстрофию мочевого пузыря. Ребенок перенес 7 операций. Впереди еще несколько.
7-летняя Илона Лукьянова из Харькова имеет єкстрофию мочевого пузыря. Ребенок перенес 7 операций. Впереди еще несколько.

7-летняя Илона Лукьянова из Харькова имеет экстрофию мочевого пузыря. Редкое заболевание лечится поэтапной реконструкцией мочеполовой системы. Ребенок перенес 7 операций. Впереди еще несколько. На лечение требуется помощь.

"В четыре месяца Илоне сделали первую сложную операцию. Одна из следующих шести длилась 5 часов. После последней в Илоны появилось осложнение. Моча идет обратно в почки. Нет держания. Повышается температура. Лечимся в стационаре антибиотиками. От этого страдают внутренние органы. Организм Илоны очень ослаблен. 5 апреля летим в Сербию на следующую операцию. Ее будет делать Радош Джинович. Мы у него оперуемося с самого рождения. Сделает шейку мочевого пузыря туже. Потому что она слаба и не держит мочу. Сказал, оперировать будет бесплатно. Деньги на билеты у нас есть. А на тесты на ковид, обследования, лекарства, катетеры, анестезиологу, жилье и транспорт нужно в целом не менее 2 тысяч евро. У нас идут немалые расходы на препараты, гель лубрикант, шприцы 50 мл, урологические прокладки, хлорид натрия. И катетеры, которые Илоне надо ставить каждые 1,5 часа. Просим у людей помочь собрать деньги на обследование и лечение после восьмой операции. Для нас важна каждая гривна", - рассказала Gazeta.ua мать Ирина Рыжкова.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 5168 7574 0640 1416 (Рыжкова Ирина Николаевна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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Дата
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