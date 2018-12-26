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среда, 26 декабря 2018 11:50

IKEA нашла, кто будет доставлять ее продукцию в Украину

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IKEA нашла, кто будет доставлять ее продукцию в Украину
Пятилетняя договоренность с IKEA позволит объединить стандарты фулфилмента и доставки. Фото: delo.ua

Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома будет доставлять свою продукцию украинцам.

Для доставки будут использовать сервис "Новая почта", об этом сообщили в компании, доставляющей посылки по всей стране.

По словам совладельца "Новой почты" Вячеслава Климова, 5-летняя договоренность с IKEA позволит объединить стандарты фулфилмента и доставки.

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"ЧП Логистик" - компания, которая специализируется на фулфилменти: хранении товаров на складах, комплектации и отправке заказов получателю. Как все устроено: клиент делает заказ в интернет-магазине, выбирая ноутбук, детская кроватка и средство для мытья посуды. Магазин не держит товары на собственном складе, а использует услугу фулфилмента, - все его товары хранятся на складе "ЧП Логистик". Работники компании собирают на складе заказ и доставляют его клиенту. Магазин экономит на содержании складских помещений и штате сотрудников, а клиент - получает гарантированно лучший сервис ", - рассказал он.

В отделении "Новой почты" на улице Видинской в ​​Ровно обнаружили 3 ящика с предметами, похожими на боевые гранаты.

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