"Идите нах*й!" - Megogo удалил все российские фильмы

Megogo удалил все российские фильмы из собственной базы. Фото: Megogo

Медиасервис для просмотра видеоконтента и телевидения Megogo удалил все российские фильмы из собственной базы. Об этом сообщили на официальной странице Megogo в Facebook.

"Русские фильмы, идите нах...!". Все российские фильмы удалены из нашего сервиса. Слава Украине. Слава ВСУ", – говорится в сообщении.

Главный офис компании находится в Киеве. Большая часть пользователей приходится на Украину и Россию.

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Россия в 4:00 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.