Антон Дробович: Большинство населенных пунктов Украины согласились на декоммунизации. Процесс продолжается. Фото: Pixabay

В сентябре прошлого года суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на Жукова. Вряд это поставило точку в этой истории, учитывая сигналы из Харькова.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор Института национальной памяти Антон Дробович.

"Община города против советских символов. Об этом свидетельствовали опросы до того, как в них вмешались чиновники. Политики перед выборами используют ностальгию по СССР определенной группы населения. Но постепенно это становится маргинальным. Ситуация в Харькове - скорее исключение.

Большинство населенных пунктов Украины согласились на декоммунизацию. Процесс продолжается. Еженедельно получаем письма от органов местного самоуправления о демонтаже очередного груди или стелы", - говорит Антон Дробович.

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Также хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери, говорит он.

"Демонтировать сложно, потому что весит несколько сот тонн. Нужны высотные работы. Но имею волю довести это до конца.

Свастика и серп с молотом - вещи одного порядка. За ними стоят действия государств, которые привели к смерти миллионов. Просто большевистская империя просуществовала дольше. Ее граждане произвели много хорошего. В сознании некоторых это заслонило тот позор и человеконенавистничество", - добавляет председатель УИНП.

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте в журнале "Країна" от 13 февраля.