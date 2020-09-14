Харьковская мэрия опровергла сообщение о том, что Кернес впал в кому

У Кернеса заявляют, что мэр Харькова в больнице, но не в коме. Фото: Reuters

Харьковский городской голова Геннадий Кернес проходит курс лечения и не находится в коме.

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, передает Суспільне.

"Опровергаю. По моему мнению, это одна из избирательных технологий. Ничего подобного и близко нет. Поэтому я вас очень прошу, дайте объективную оценку. Никто ни в какой коме ... Я сегодня общался, абсолютно с человеком все нормально, человек лечится, проходит курс лечения, поэтому я опровергаю эту информацию ", - отметил он.

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По словам директора Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрия Сидоренко, полномочия городского головы Харькова исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

Ранее сообщалось, что в понедельник некоторые паблики в соцсетях распространили информацию о том, что у Кернеса подтверждено COVID-19 и мэр находится в тяжелом состоянии госпитализирован в 17-ю больницу.