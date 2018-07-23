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понедельник, 23 июля 2018 21:35

Грузовик протаранил такси с заместителем мэра Днепра

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Грузовик протаранил такси с заместителем мэра Днепра
Заместитель мэра Днепра Яника Мерило попала в ДТП. Фото: Нацполиция

В Днепре сегодня около 13:00 произошло ДТП с участием грузовика Renault и такси Volkswagen, в котором ехала заместитель городского головы Яника Мерило.

Авария произошла, когда грузовик и Volkswagen поворачивали с Набережной Заводской в ​​сторону Кайдацкого моста. Водитель такси остановился впереди, чтобы пропустить автомобили, когда сзади его ударил грузовик Renault. От удара легковушка проехала еще несколько метров вперед, прежде чем окончательно остановиться. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Правоохранители отмечают, что происшествие обошлось без травмированных и пострадавших. При этом через 15-20 минут после инцидента заместитель мэра Яника Мерило написала о похожей ДТП. Чиновница отметила, что чудом осталась жива.

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В Киевской области вблизи села Осиповка автобус с детьми попал в ДТП. Проехал по встречной полосе и вылетел в кювет. Дети ехали на соревнования. Также в автобусе находились другие пассажиры.

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