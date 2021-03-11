Группу Go_A обвинили в эксплуатации редкого животного

Зоозащитники обвинили группу Go_A в эксплуатации краснокнижной птицы. Фото: unn.com.ua

Зоозащитники обвинили группу Go_A в эксплуатации краснокнижной птицы для съемок клипа на песню "Шум", с которой в этом году поедут на Евровидение.

"По непонятным причинам привлекать внимание европейцев решили не только творческими способностями музыкантов, но и эксплуатацией птицы. Сразу несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили, что в клипе сняли представителя вида канюк степной, который в Украине под угрозой исчезновения", - говорится в Facebook на странице движения за права животных UAnimals.

В середине прошлого века численность этого вида на украинской территории настолько уменьшилась, что его даже считали пропавшим. Сейчас канюк понемногу возрождается и сегодня численность составляет около 200 пар.

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"Это хрупкий баланс, поэтому птиц надо беречь, а не эксплуатировать ради развлечений. Канюк внесен в Красную книгу Украины. Только владения птицей должно подтверждаться специальными документами. Даже действующий закон определяет, что эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях. На практике такие разрешения в Украине не выдают", - говорят зоозащитники.

Группа Go_A представил обновленную версию песни "Шум", с которой будет выступать на Евровидении. Также пересняли клип, на этот раз снимали в лесу. Есть кадры Чернобыльской АЭС. Водят хоровод в медицинских костюмах.