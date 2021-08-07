Грозы и шквалы: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

В Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях ночью ожидается ухудшение погоды.

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах 15-20 м/с, передает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 8 августа в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях грозы, местами шквалы (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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В Сумской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Каменец-Подольский накрыла непогода. Мощный ураган повалил деревья и электроопоры, обесточил улицы и повредил крыши. На Вокзальной, Хмельницкой ул., По проул. Новый сорвало крыши. Кроме этого, жители имеют проблемы с газоснабжением.