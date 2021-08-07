Грозы и шквалы: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 801
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 2575
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 288
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 432
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 2188
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 11466
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
1 Просмотров: 990
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 1008
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 864
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 621
Фото
Все фото
10
26
10
3
14
В Киеве прощаются с Евгением Марчуком
В Киеве прощаются с Евгением Марчуком
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
7 августа день ангела у владельцев самых популярных имен в мире
7 августа день ангела у владельцев самых популярных имен в мире
Замеченного на украинском курорте крокодила нашли мертвым
Замеченного на украинском курорте крокодила нашли мертвым
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Видео
Все видео
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Интервью
1/5
Остановили бы агрессию России - что было бы, если бы Украина оборонялась в Крыму
Остановили бы агрессию России - что было бы, если бы Украина оборонялась в Крыму
2 Просмотров: 414
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 252
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 855
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 342
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1953
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 342
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
суббота, 07 августа 2021 13:50

Грозы и шквалы: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

  Комментировать
Грозы и шквалы: синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Ночью часть Украины накроют грозы. Фото: ua.news

В Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях ночью ожидается ухудшение погоды.

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах 15-20 м/с, передает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 8 августа в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях грозы, местами шквалы (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стихия пронеслась по Украине - снесла крыши, поломала деревья и затопил дома

В Сумской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Каменец-Подольский накрыла непогода. Мощный ураган повалил деревья и электроопоры, обесточил улицы и повредил крыши. На Вокзальной, Хмельницкой ул., По проул. Новый сорвало крыши. Кроме этого, жители имеют проблемы с газоснабжением.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грозы и шквалы: синоптики предупреждают об ухудшении погоды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Взорвали американские посольства

"Аль-Каида" подорвала посольства США в странах Африки

Самое читаемое
Серебряная призёрша Олимпиады рассказала о самом экстремальном сексе в жизни
Серебряная призёрша Олимпиады рассказала о самом экстремальном сексе в жизни Просмотров: 17901
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
14
 Просмотров: 11466
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 7245
Табу в оформлении жилья: пять устаревших идей интерьера
Табу в оформлении жилья: пять устаревших идей интерьера
5
 Просмотров: 5958
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - &quot;сюрприз&quot;
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - "сюрприз"
6
 Просмотров: 5103
Общество
Зеленский подписал закон о борьбе с жестоким обращением с животными
Зеленский подписал закон о борьбе с жестоким обращением с животными
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
 Просмотров: 135
Мир на пороге пика смертности от Сovid-19 - прогноз
Мир на пороге пика смертности от Сovid-19 - прогноз Просмотров: 288
Остановили бы агрессию России - что было бы, если бы Украина оборонялась в Крыму
Остановили бы агрессию России - что было бы, если бы Украина оборонялась в Крыму
 2 Просмотров: 423
В Киеве прощаются с Евгением Марчуком
В Киеве прощаются с Евгением Марчуком
10
 Просмотров: 747
Больше всего комментируют
14
Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
4
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
3
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
3
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
3
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Голосов: 56901
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть