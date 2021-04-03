Готовят новый указ о вакцинации населения

На заседании СНБО ситуацию с вакцинацией населения признали неудовлетворительной. Готовят новый указ. Фото: Reuters

В ближайшее время президент Владимир Зеленский подпишет указ о вакцинации населения Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина" в пятницу, 2 апреля заявил Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (2 апреля), и одним из ключевых моментов рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, что касается вакцинации", - сказал секретарь Совета.

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По данным "Украинской правды", на заседании совбеза ситуацию с ходом вакцинации называли неудовлетворительной. Решили посвятить ситуации в сфере здравоохранения отдельное заседание СНБО. Дату еще не определили.

3 апреля в Украине впервые за весь период пандемии Covid-19 зафиксировали более 20 тыс. подтвержденных случаев COVID-19. Наибольшее количество зарегистрировали в Киеве (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.