Государственные вузы повысили стоимость обучения - сколько придется платить

Минобразования подчинены более 130 вузов. Фото: pinterest.com

Стоимость обучения по контракту в государственных высших учебных заведениях возросла на 10%.

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко за обучение придется заплатить больше всего, сообщили в "Завтраке с 1+1".

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Цены за год обучения там составляют от 30 до 58 тыс. грн. В Харьковском национальном юридическом университете за контракт нужно заплатить от 30 тыс. грн.

Во Львовском национальном университете цены стартуют от 23 тыс. грн. Платить больше должны студенты, которые вступят на контракт в этом году.

За средства государственного бюджета обучается около 50% выпускников школ. Министерству образования и науки Украины подчинены более 130 вузов. В частности, классические университеты, академии, институты и консерватории.