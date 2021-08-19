Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть

Эти дни подарят взрослым немного детства. Наполните сердца давно забытыми ощущениями. Фото: pixabay.com

21-22 августа можно дать волю своей фантазии и провести выходные необычным способом. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В субботу люди слишком много будут спорить, - говорит астролог. - Не следует портить себе отдых. Все равно споры не будут конструктивными. В воскресенье устройте выезд на природу. Побудьте в группе приятных людей. Эти дни подарят взрослым немного детства. Наполните сердца давно забытыми ощущениями. Овнам, Стрельцам и Рыбам обязательно надо отдохнуть в эти дни. Энергии и сил не хватает, чтобы браться за дела с ентузиазмом. Бодрствуйте у источников открытого огня. Остерегайтесь ожогов".

Овен

Не отправляйтесь на заработки. Доброй прибыли не будет. Позаботьтесь о материальной поддержке старших членов семьи. Подавайте нуждающимся.

Телец

Неудачный день для осуществления торговых операций. Следите за динамикой курса валют. Имейте денежный запас для осуществления непредвиденных расходов.

Близнецы

В вашем распоряжении достаточно денег. Но большинство из них может разойтись на развлечения и вечеринки. Храните умеренность. Не выходите за рамки своих возможностей.

Рак

Средств хватает. Но удачных покупок в эти дни сделать не удастся. Не отправляйтесь на отдых в собственном авто. Дорога будет стоить дорого.

Лев

Следите за своими деньгами. Возможны значительные потери из-за халатности. Не участвуйте в азартных играх. Выигрыша не будет.

Дева

Продолжается период мелких материальных неудач. Не соглашайтесь на участие в авантюрных финансовых проектах. Экономьте часть прибыли.

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Весы

Не назначайте деловой встречи на выходные. Финансовые вопросы не сдвинутся с места. Организуйте приятный отдых для всей семьи. Недостаток денег компенсируйте фантазией.

Скорпион

Не теряйте оптимистического настроения из-за нехватки средств. Друзья и родственники всегда будут готовы поддержать вас материально. Думать о заработках будете в рабочие дни.

Стрелец

Часть выходных можно посвятить работе. За сверхурочную работу хорошо заплатят. Избавьтесь задолженностей. Вкладывайте средства в благоустройство жилья.

Козерог

На элитный отдых денег не хватит. Организуйте для близких маленькое семейное торжество. Будьте щедрыми на сюрпризы.

Водолей

Ожидаемые доходы поступят в первые дни новой недели. Придется скорректировать список расходов в выходные. Не покупайте бытовой техники. Цена не будет соответствовать качеству.

Рыбы

Новых денежных поступлений не предвидится. Рассчитайте имеющиеся средства на выходные и первые дни следующей недели.

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