Гороскоп на май: чьи мечты начнут осуществляться

Кто-то из друзей или родственников подскажет, как стать успешным и богатым. Фото: pixabay.com

В мае принимайте гостей. С ними придут интересные новости. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Май - время интриг, ревности и сплетен, - говорит астролог. - Избегайте людей, которые ставят палки в колеса и распускают слухи о других. Мужчины чуть ли не ежедневно будут шокированы поведением жен, сестер и подруг. Сейчас они будут делать все наперекор. Не осуждаю и не ругайте. В середине месяца все станет на свои места. Вкладывайте деньги в недвижимость. Но хорошо проверяйте документы перед заключением договора о покупке квартиры. Кто-то из друзей или родственников подскажет, как стать успешным и богатым. Начнут осуществляться мечты Тельцов, Весов и Водолеев. Уверенно двигайтесь к своей цели. Звезды обещают вам успех".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Удачное время менять прическу или делать маникюр. Вам подойдет новый образ. Если хотите кого-то влюбить в себя, оставайтесь собой.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будете идти к цели, несмотря на то, что этим вредите окружающим. Уважайте коллег и партнеров. Скоро ситуация изменится и повиноваться обстоятельствам придется вам.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Препятствия отступят. В вашу жизнь вернутся силы и воодушевление. Наведайтесь на могилы родственников. Расскажите детям, кем были ваши предки.

Рак (22 июня - 22 июля)

Поддержите тех, кто просит. Не завидуйте и не паникуйте. Потерпите, скоро праздник будет на вашей улице. Поступят солидные деньги.

Лев (23 июля - 23 августа)

Знакомые заподозрят вас в ясновидение, потому что будете четко знать, какое будущее кого ждет. Вы же просто хорошо начнете анализировать.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Переход на новое место работы и изменение должности будут удачными. Заявите о себе, как о хорошем руководителе и лидере. Заработки возрастут.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Поехать на отдых за границу не удастся, а вот путешествия Украино й приятно удивят. В дороге поймете, чем хотите зарабатывать на жизнь дальше.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будете бороться с желанием рассказать кому-то свои тайны. Лучше запишите их в дневник. Тогда признание о прошлом не используют против вас.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Это период отдыха, самоуглубления и познания. Больше читайте, слушайте аудиокниги. Сейчас трудно будет кого-то поразить. Не ищите пару в интернете.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Начинайте дела, которыми хотите заниматься до конца года. Они помогут солидно улучшить материальное положение.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Завязывайте с покупками в интернете. Сбережении средства лучше отдать на утепление дома или обустройство двора. Результатом работы мастеров будете довольны.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Проводите больше времени с детьми. Поговорим с родителями. Им надо ваши поддержка и утешение.

Астролог рассказала, кто почувствует себя супергероем в мае.