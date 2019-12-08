Гороскоп на 9-15 декабря: астролог назвала самые тяжелые дни этой недели

Если хотите что-то сделать хорошо, начните это в понедельник утром. Фото: astrozodiac.net

Неделя с 9 по 15 декабря окажется беспокойной. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут тормозиться судебные процессы. Общение легко может переходить в спор, - говорит астролог. - Дети будут вести себя невыносимо. Это время халтур. Немало творческих людей будут допускать ошибки. Не желательно открывать новые магазины и фирмы, отправляться в командировки. Напряженными будут среда и четверг. Если хотите что-то сделать хорошо, начните это в понедельник утром и завершите к вечеру вторника".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Во вторник лучше остаться дома. Конфликты на работе спровоцируют желание уволиться. Заработки поступят в четверг. Вас ждет встреча с человеком, который впоследствии станет надежным другом.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Сопоставляйте свои желания с возможностями. Действуйте по ситуации. Если куда-то не можете уехать, не огорчайтесь. Судьба предостерегает от неприятностей.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Отложите денежные переводы. Сохранить хорошую работоспособность поможет поддержка любимых. Дисгармония в отношениях будет сковывать ваши действия и отвлекать от рабочего процесса. Позаботьтесь о пожилых родственников. Их советы пригодятся.

Рак (22 июня - 22 июля)

Знакомство с интересными людьми принесет немало открытий. Новые собеседники будут побуждать переориентироваться и увеличить свои заработки. Но на другое место работы переходить пока не следует.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Нагрузка на кошелек растет. С головой погрузитесь в работу. Не будет успевать за изменением эмоций любимых. Поэтому могут вспыхивать конфликты в доме.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Любимые будут не готовы выслушать вас. Объясниться будет нелегко. Искать отношений на стороне не надо. Быстро разочаруетесь в выборе, а вернуть бывших возлюбленных вряд ли удастся.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Предстоит прожить неделю в режиме экономии. Громкие домашние застолья отложите к лучшему периода. Сейчас время собирать камни. Получите вознаграждение за дела, которые вели раньше.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Имейте под рукой сбережения, к которым можно обратиться в случае необходимости. Не скрывайте своих талантов. За вас будут бороться работодатели и представители противоположного пола. Напомнит о себе боль в животе. Не медлите с лечением язвы желудка.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Хозяйничайте экономно. Наведите порядок на рабочем месте, убирают на даче и в гараже. Многие вам будут завидовать. Старайтесь больше молчать. Этим защитите себя и не распугаете успех.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Заработки растут. Часть из них потратьте на отдых. Руководство и коллеги будут радостно идти вам на встречу. Любимые будут заняты вашим самочувствием. Больше времени проводите вдвоем.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Вокруг будет много желающих поговорить с вами. Вы же всячески начнете отводить тему разговора от себя и своей деятельности. Такая позиция правильная. Защищайте свои интересы. Деньги поступят вовремя. Можно заботиться о повышении заработка.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Изменения будут не в вашу пользу. Этому придется подчиниться. Вы быстро привыкнете к новым условиям. С позитивом можете смотреть в будущее. Не ссорьтесь с самыми дорогими людьми. Их любовь и внимание будут добавлять сил.

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