Гороскоп на 9 апреля: что необычного готовит этот день

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1665
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 522
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 630
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 882
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1197
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1836
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 261
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 315
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 927
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
5
7
18
4
15
&quot;Супермамой&quot; недели стала карьеристка, которая отправила своего мужа в декрет
"Супермамой" недели стала карьеристка, которая отправила своего мужа в декрет
Ненужные вещи, которые есть у каждого. 7 привычек, которые создают беспорядок дома - фото
Ненужные вещи, которые есть у каждого. 7 привычек, которые создают беспорядок дома - фото
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Видео
Все видео
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 432
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 342
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 261
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1791
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 324
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
пятница, 09 апреля 2021 07:00

Гороскоп на 9 апреля: что необычного готовит этот день

  Комментировать
Гороскоп на 9 апреля: что необычного готовит этот день
Козерогам денег не хватает. Давно ожидаемые средства не поступят и в этот день. Фото: pixabay.com

9 апреля выращивайте цветы. Пересаживайте растения. Они будут иметь здоровые и крепкие корни. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Создавайте уют в доме, - говорит астрологиня. - Делайте знакомым подарки, изготовленные своими руками. Приготовленные блюда будут особенно вкусными. В этот день желательно меньше говорить. Продолжается период повышенного травматизма. Обращайтесь осторожно у огня. Соблюдайте правила безопасности при работе с механизмами. Может начаться необычный роман. Вас не будет пугать большая разница в возрасте. Игнорируйте комментарии окружающих. Доверяйте своему сердцу".

Овен

Планируйте осуществления наиболее важных финансовых операций на вторую половину дня. Возможны задержки с поступлением денег.

Телец

Заработать весомую сумму не удастся. Финансовый поток постепенно уменьшаться. Снизьте уровень своих потребностей.

Близнецы

Будьте внимательны при проведении расчетов. С вас попытаются взыскать лишние деньги. Отстаивайте свои финансовые интересы.

Рак

Ярких событий в сфере финансов не ожидается. Не тратьте денег после захода солнца. Вечерний поход по магазинах не будет удачным.

Лев

Удачный день. Не теряйте времени. Работайте и зарабатывайте. Без денег вы не останетесь. Финансовые проблемы понемногу отступать.

Дева

Хорошее время для трудоустройства. Подробно обсудите с шефом условия финансирования вашего труда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В апреле пройдет два ярких звездопада: где и когда лучше смотреть

Весы

Новые финансовые проекты будут весьма успешными. Проявляйте инициативу. Она будет поддержана коллегами и руководством. Деньги сами будут идти в руки.

Скорпион

Деньги будут поступать, но не задерживаться в ваших руках. Почти весь заработок сразу пойдет на уплату неотложных счетов. Однако дефицита финансов не будет.

Стрелец

Деньги не будут переводиться в кармане. Старайтесь мыслить стратегически. Сейчас вам необходимо сознательно идти на определенные расходы ради будущих прибылей.

Козерог

Денег не хватает. Давно ожидаемые средства не поступят и в этот день. Должники не спешить рассчитаться с вами.

Водолей

Прибыли будут поступать небольшими суммами. Этого хватит для обеспечения ваших потребностей. Еще останется для приобретения презентов близким.

Рыбы

Размер доходов не будет удовлетворять вас. Для обеспечения ежедневных потребностей необходимы будут дополнительные средства. Ищите подработки.

Южный антициклон Пегги принесет в Украину настоящее апрельское тепло.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 9 апреля: что необычного готовит этот день». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 3 Просмотров: 28432
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 17119
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 14086
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 12681
Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности
Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности
 Просмотров: 6327
Общество
Дождь и ночные морозы: каким областям не повезет с погодой ближайшую неделю
Дождь и ночные морозы: каким областям не повезет с погодой ближайшую неделю
 Просмотров: 63
Запустили бесплатные онлайн-курсы изучения украинского языка
Запустили бесплатные онлайн-курсы изучения украинского языка Просмотров: 90
Вакцину Pfizer Украина получит на следующей неделе - МОЗ
Вакцину Pfizer Украина получит на следующей неделе - МОЗ Просмотров: 72
В ближайшее время три региона выйдут из "красной зоны" карантина
В ближайшее время три региона выйдут из "красной зоны" карантина Просмотров: 180
Европейский суд по правам человека подтвердил законность обязательной вакцинации
Европейский суд по правам человека подтвердил законность обязательной вакцинации Просмотров: 81
Больше всего комментируют
3
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
2
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Уровень вакцинации от Covid-19 среди медиков в ВОЗ назвали пародией
1
Брат Вовка, которого поймали на взятке, работает заместителем начальника Службы внешней разведки - журналист Бутусов
Голосов: 55873
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть