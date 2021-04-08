Гороскоп на 9 апреля: что необычного готовит этот день

Козерогам денег не хватает. Давно ожидаемые средства не поступят и в этот день. Фото: pixabay.com

9 апреля выращивайте цветы. Пересаживайте растения. Они будут иметь здоровые и крепкие корни. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Создавайте уют в доме, - говорит астрологиня. - Делайте знакомым подарки, изготовленные своими руками. Приготовленные блюда будут особенно вкусными. В этот день желательно меньше говорить. Продолжается период повышенного травматизма. Обращайтесь осторожно у огня. Соблюдайте правила безопасности при работе с механизмами. Может начаться необычный роман. Вас не будет пугать большая разница в возрасте. Игнорируйте комментарии окружающих. Доверяйте своему сердцу".

Овен

Планируйте осуществления наиболее важных финансовых операций на вторую половину дня. Возможны задержки с поступлением денег.

Телец

Заработать весомую сумму не удастся. Финансовый поток постепенно уменьшаться. Снизьте уровень своих потребностей.

Близнецы

Будьте внимательны при проведении расчетов. С вас попытаются взыскать лишние деньги. Отстаивайте свои финансовые интересы.

Рак

Ярких событий в сфере финансов не ожидается. Не тратьте денег после захода солнца. Вечерний поход по магазинах не будет удачным.

Лев

Удачный день. Не теряйте времени. Работайте и зарабатывайте. Без денег вы не останетесь. Финансовые проблемы понемногу отступать.

Дева

Хорошее время для трудоустройства. Подробно обсудите с шефом условия финансирования вашего труда.

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Весы

Новые финансовые проекты будут весьма успешными. Проявляйте инициативу. Она будет поддержана коллегами и руководством. Деньги сами будут идти в руки.

Скорпион

Деньги будут поступать, но не задерживаться в ваших руках. Почти весь заработок сразу пойдет на уплату неотложных счетов. Однако дефицита финансов не будет.

Стрелец

Деньги не будут переводиться в кармане. Старайтесь мыслить стратегически. Сейчас вам необходимо сознательно идти на определенные расходы ради будущих прибылей.

Козерог

Денег не хватает. Давно ожидаемые средства не поступят и в этот день. Должники не спешить рассчитаться с вами.

Водолей

Прибыли будут поступать небольшими суммами. Этого хватит для обеспечения ваших потребностей. Еще останется для приобретения презентов близким.

Рыбы

Размер доходов не будет удовлетворять вас. Для обеспечения ежедневных потребностей необходимы будут дополнительные средства. Ищите подработки.

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