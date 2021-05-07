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суббота, 08 мая 2021 07:00

Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми

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Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
Могут возникать проблемы с памятью. Поэтому важную информацию лучше записывать. Фото: pixabay.com

Необходимые покупки сделайте в воскресенье. В субботу сведите расходы к минимуму. Не забывайте свои вещи в людных местах. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"8-9 мая готовьтесь заранее до выезда на отдых за пределы города, - говорит астролог. - Иначе придется возвращаться за забытыми вещами. Могут возникать проблемы с памятью. Поэтому важную информацию лучше записывать. Плохо пойдет торговля. Чаще будут случаться кражи на рынках. Люди будут страдать из-за собственной легковерность. Относитесь критически к сенсационным сообщениям. Эти выходные станут особенными для Дев, Львов и Скорпионов. Ваши мечты начнут осуществляться".

Овен

Вы будете чувствовать себя неуверенно без достаточной суммы в кошельке. Вскоре ситуация изменится к лучшему. А пока отдохните дома.

Телец

Вам захочется сменить обстановку. Организуйте однодневное путешествие для двух или отдохните в хорошей компании.

Близнецы

Для свободной планировки отдыха денег мало. Могут напомнить о себе старые долги. Найдите способ рассчитаться с ними.

Рак

Внешние обстоятельства изменят ваши планы. Выходные пройдут быстро и незаметно. В доме будет держаться неспокойная обстановка.

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Лев

Обходите казино и игровые салоны. Деньги и так быстро будут таять в кармане. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы.

Дева

Все самое важное скажите любимым в субботу вечером. Воскресенье будет достаточно напряженным. Поговорить спокойно не удастся.

Весы

Воспользуйтесь случаем улучшить свое материальное положение. Не отказывайтесь от приглашения на новую должность. Отдохнете позже.

Скорпион

Старайтесь выражать свои чувства в словах и поступках. Партнеры взыщут любви. Не ограничивайтесь ценными подарками.

Стрелец

Используйте выходные для увеличения своих доходов. Ожидаемые деньги поступят с задержкой. Придется пересмотреть список расходов.

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Козерог

Заниматься решением финансовых вопросов не время. Отложите эти заботы до понедельника. Основные покупки сделайте в воскресенье вечером.

Водолей

Сдерживайте свою иронию. Ряд неуместных замечаний может испортить ваше свидание. Не идите на встречу без хорошего настроения.

Рыбы

Ярких событий эти выходные не принесут. Позаботьтесь о поддержании теплой атмосферы в доме. Больше внимания уделите детям.

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Автор: Gazeta.ua
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Дата
08
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