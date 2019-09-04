Гороскоп на 5 сентября: каким знакам светит безоблачное будущее

Удачным этот день будет для Раков и Львов. Фото: kp.ua

5 сентября - день меняющихся настроений и неожиданных поворотов фортуны. Удачно будут обстоять дела утром. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"После обеда не стоит начинать важных дел. Их трудно будет привести в порядок, - говорит Елена Максимова. - Вечер принесет ностальгические настроения. Не давайте воли ревности. Так можно потерять хорошие отношения с приятными вам людьми. Не стоит отправляться в длительное путешествие. По дороге может случаться много досадных неожиданностей. Удачным этот день будет для Раков и Львов. Безоблачное будущее ждет Дев и Козерогов, Водолеев и Рыб. Главное не спешить и довериться интуиции".

Овен

Кошелек пополняться в основном из альтернативных источников заработка. Материальной помощи от окружающих ждать не приходится. Они будут эгоистично пользоваться вашим добрым отношением к ним.

Телец

Приходите на работу раньше. Именно утром вас ждут интересные финансовые предложения. Не делайте крупных покупок.

Близнецы

Чаще советуйтесь с любимыми. Вместе вы легко решите любую проблему. Откажитесь от использования фена и окрашивания волос.

Рак

Будет возникать неудержимое желание действовать. Контролируйте свои порывы. Некоторые из них могут приводить к весомым финансовым потерям. Длительные отношения с давними партнерами могут показаться вам неинтересными. Не ищите лучших. Попробуйте оживить прежние чувства.

Лев

Держите любимых в курсе своих дел. Тогда они не будут воспринимать за правду сплетни знакомых. Демонстрировать свою независимость в семье неуместно.

Дева

Не позволяйте себе лениться. Обеспечить достаточный уровень прибыли можно будет только благодаря упорной работе. Должники вовремя не вернут вам деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 2-8 сентября: астролог удивила прогнозом на первую неделю осени

Весы

Не будете страдать из-за отсутствия средств. Стабильно будут поступать небольшие суммы. Воздержитесь от приобретения компьютеров и средств связи. Не провоцируйте повышение кровяного давления. Откажитесь от алкоголя. Ваши сосуды могут не выдержать очередного стресса.

Скорпион

Заработок будет намного меньше ожидаемого. Не стоит заниматься сразу несколькими делами, требующими финансовых взносов. На это не хватит материальных ресурсов.

Стрелец

День пустых расходов. Деньги будут всплывать быстро. Пополнить карман будет трудно. Приобретенные товары не будут служить долго. Не покупайте бытовой техники.

Козерог

Ваши финансовые инициативы могут тормозиться. Не действуйте вопреки обстоятельствам. Подождите лучшей возможности. Уделите больше внимания родным. Поинтересуйтесь их проблемами.

Водолей

Техосмотр и текущий ремонт авто не следует проводить в этот день. Лучше прекратить отношения, которые исчерпали себя. Сумейте деликатно отказать настойчивым поклонникам.

Рыбы

Вас не будут останавливать препятствия на пути к обогащению. Поэтому и результаты порадуют. Позаботьтесь о рациональном распределении прибыли.

Как преодолеть сезонные мигрени и чего нельзя есть, когда болит голова.