Гороскоп на 5 декабря: чем заняться, чтобы увеличить заработки

Отложите на несколько дней принятие важных решений. Фото: astrozodiac.net

5 декабря напомнят о себе старые обиды. Исчезнет чувство уверенности в собственных силах. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Замедляется реакция на внешние раздражители. Люди будут подвержены к глубоким внутренним переживаниям, - говорит астролог. - Поддерживайте близких и друзей. Не обижайте окружающих. Не позволяйте страхам и сомнениям управлять вашей жизнью. Отложите на несколько дней принятие важных решений. Самое время продемонстрировать все возможности своего интеллекта. Тренируйте память. Беритесь за решение сложных головоломок. Расширяйте кругозор. Этим не только удовлетворите свое любопытство, но и сможете увеличить заработки".

Овен

Потребность в деньгах не станет меньше, а прибыль будет оставаться стабильно невысокой. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой к влиятельным людям.

Телец

Вас могут втянуть в неприятную историю. Храните дистанцию при общении. Не следует вмешиваться в чужую частную жизнь.

Близнецы

Ваши надежды на хорошую прибыль вполне оправдаются. Удача будет сопровождать вас в финансовых делах в течение следующих нескольких дней. Работайте настойчиво.

Рак

Жаловаться на недостаток средств не придется. Основные источники доходов будут приносить хорошую прибыль. Покупайте подарки для любимых и родителей.

Лев

Несколько мелких финансовых неудач существенно не скажутся на вашем кармане. Оперировать большими суммами не стоит.

Дева

Понадобятся дополнительные суммы на нужды семьи. Старайтесь обходиться собственным денежным запасом. Не делайте долгов.

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Весы

Выплату заработной платы задержат. Рассчитывать на обещанные деньги нельзя. Старайтесь предупредить возможные проблемы с покрытием существующей задолженности.

Скорпион

День рискованной финансовой деятельности. Возможны серьезные потери. Не берите денег под залог. Рискуете потерять свое имущество.

Стрелец

Не теряйте возможность заработать желаемую сумму. Для успешного ведения дел необходимо побороть врожденную инертность.

Козерог

Переговоры по финансовым вопросов не будут успешными. Улучшить свое материальное положение вы не сможете. Придется довольствоваться скромным бюджетом.

Водолей

Ваша экономика не пострадает из рыночных катаклизмов. Появится возможность проверить надежность выбранной финансовой политики.

Рыбы

Начинается непродолжительный период финансового взлета. Поэтому не тратьте время на сомнения. Действуйте решительно. Сможете существенно улучшить свое материальное положение.

На Овнов ждет беспокойный, но очень результативный год. В 2020 году они будут жениться, рожать детей и покупать недвижимость. На что еще ждать и чего остерегаться в следующем году людям, которые родились под этим знаком.