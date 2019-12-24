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Гороскоп на 25 декабря: чего нельзя делать накануне солнечного затмения

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Гороскоп на 25 декабря: чего нельзя делать накануне солнечного затмения
Больше времени уделите на отдых. Фото: astrozodiac.net

25 декабря - день накануне солнечного затмения. Будет ощущаться нехватка сил и энергии. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Накануне солнечного затмения не следует планировать плотного графика занятости, - говорит астролог. - День не подходит для начала чего-то нового. Заканчивайте уже начатые дела. Отдавайте долги, давайте милостыню. Больше времени уделите на отдых. Особенно в вечернее время. Перенесите на конец недели принятие решений по важным вопросам. Нельзя ссориться, делить наследство, занимать кому-то свои деньги и имущество".

Овен

Неудачный день для ведения переговоров по финансовым вопросам. В вашем распоряжении ограниченное количество денег.

Телец

Средств становится все меньше. Их едва будет хватать на ежедневные расходы. Интересных финансовых предложений не будет. Купленные товары не будут удовлетворят своим качеством.

Близнецы

День удачного решения финансовых проблем. Завершайте начатые дела. Рассчитайтесь за предоставленные услуги. Крупных покупок не делайте.

Рак

Не стоит открывать новых банковских счетов. Масштабные финансовые операции будут проходить с задержками. Вкладывайте деньги в обустройство дома.

Лев

Основная прибыль не будет покрывать расходов. Можете чувствовать дефицит средств. Ищите дополнительные источники заработка.

Дева

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Выполнить их будет сложно. Не оставляйте без присмотра свои вещи. Потерянное не вернется.

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Весы

Незначительные денежные поступления разойдутся на уплату задолженностей. Увеличатся расходы на нужды семьи. Экономьте.

Скорпион

Не пытайтесь любой ценой заработать больше денег. Берегите имущество от повреждения. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

Стрелец

Для увеличения доходов придется приложить усилия. Не отказывайтесь от материальной поддержки со стороны родных.

Козерог

Финансовые проблемы понемногу отступают. Ожидаемые деньги поступят вовремя. Не допускайте задолженностей. Не берите кредитов.

Водолей

Продолжается сложный период. Расходы превышают доходы. Не идите на финансовый риск. Лотерейные билеты не будут выигрышными.

Рыбы

Ваша финансовая деятельность будет успешной. Тратьте деньги не только на собственные нужды. Будьте щедрыми. Угостите родных вкусненьким.

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Автор: Gazeta.ua
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Дата
25
декабря

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