Гороскоп на 19 ноября: чем порадует вторник

Вторник порадует неожиданными встречами. Фото: astrozodiac.net

19 ноября - день примирения, раскаяние и исправление ошибок. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Наконец сумеете спокойно разобраться в проблемных и спорных вопросах, - говорит астролог. - Используйте возможность прекратить давние родственные конфликты. Просите прощения у обиженных вами людей. Именно в этот день удастся вернуть утраченные недавно отношения. Не спешите двигаться вперед. Иногда будущее зависит от умения мудро признать свою ошибку и исправить ее. Вторник порадует неожиданными встречами. Знакомство будет иметь романтическое продолжение".

Овен

Не носите в кошельке большой суммы. Деньги будут быстро всплывать. Сознательно сдерживайте желание приобрести еще какую-то мелочь. Ухудшение самочувствия будет негативно влиять на ваше настроение. Свидание придется отменить.

Телец

Хорошее время для начала интимных отношений. Отмените работу, которую запланировали на вечер. Не сдерживайте своей сексуальности.

Близнецы

Объясниться с любимыми будет не сложно. Неожиданным препятствием для развития отношений станут их давние друзья. Не вступайте в борьбу. Обращайтесь благородно.

Рак

Не жалейте о потерянных деньгами. Старайтесь увеличить свою прибыль. Возможностей для этого достаточно. Понадобится умение молчать в ответ на несправедливые обвинения родственников. Не провоцируйте их к конфликту.

Лев

Ваши милые много времени будут проводить за работой. Их может беспокоить снижение заработка. Помогите им. О свидании пока лучше не спрашивать.

Дева

Следите за своими вещами. Берегите имущество от повреждения. Ваша небрежность превратится в убытки. Утром сделайте все возможное для создания теплого настроения в доме.

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Весы

Воздержитесь от приобретения транспортных средств. Они недолго будут служить. Ваши избранники не способны будут контролировать свои эмоции. Не обижайте их даже в шутку. Прижмите к себе и посмотрите вместе любимый фильм.

Скорпион

Добрый день для укрепления ваших финансовых позиций. Наиболее важные денежные операции выполните в утренние часы.

Стрелец

Не преувеличивайте своих достоинств. Вы нравитесь окружающим и без украшений. Меньше говорите. Пусть красноречивыми будут ваши поступки.

Козерог

Вам улыбнется фортуна. Но только вечером. Поэтому есть смысл задержаться на работе. В окружении приятных людей будете чувствовать себя прекрасно. Отдохните в хорошем обществе.

Водолей

Без денег вы не останетесь. Не стремитесь к быстрому заработку. Поводов для разочарований будет достаточно. Но разрушать существующие отношения не следует. Побудьте на расстоянии друг от друга.

Рыбы

Это наиболее неблагоприятный день недели. Сведите расходы к минимуму. Не стоит идти к шефу с просьбой о повышении заработка.

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