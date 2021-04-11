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Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше

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Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
С изменениями во внешности подождите до четверга. Волосы красьте в пятницу. Фото: pixabay.com

12 апреля Новолуние. Это время перемен и обновления. Беритесь за то, к чему лежат руки и душа. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Сейчас никто не захочет ждать и повиноваться, - говорит астролог. - Откажитесь от работы, которая надоела. В погоне за быстрыми заработками люди будут забывать о честности. Оставайтесь порядочными. Покупайте новую технику и мебель для дома. С изменениями во внешности подождите до четверга. Волосы красьте в пятницу. Отстаивайте свои интересы и уверенно идите к цели. Воздержитесь от переедания. Денег в кошельке больше. Прикусите язык. Брошенное сгоряча слово поможет нажить врагов".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Возрастает тревожность. Даже во сне вам не удастся как следует отдохнуть. Экономьте силы. Не пытайтесь переделать все за понедельник и вторник. Иначе остальные дни недели проведете в постели с переутомлением.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Придется играть под чужую дудку. С вами мало кто будет считаться. Волнение излишни. С четверга начнется период высоких заработков. Звезды будут на вашей стороне.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Будет много суеты, поездок и приказов, но результат не удовлетворит. Будете говорить одно, коллеги делать другое. Трудно будет найти общий язык с подчиненными и начальством.

Рак (22 июня - 22 июля)

От вас захотят внимания и поддержки. Вам захочется покоя. Не спешите соглашаться на невыгодные условия работы. Вкладывайте деньги в недвижимость.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Чувствовать себя королем ситуации. Это самый удачный неделю весны. Контролируйте расходы. Карман быстро опустеет, но удовольствие ни покупки, ни услуги не принесут.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Время проверок и контроля. Придется работать за двоих, чтобы руководство не имело претензий. Порадуйтесь за успехи любимых. От этого улучшится финансовое положение семьи. Планировать заграничную поездку не стоит.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Даже мелочи легко будут выводить вас из себя. Носите при себе успокоительное. Переберите гардероб. Откажитесь от изношенных вещей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Составьте список неотложных дел. На этой неделе многое удастся.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Среди работников будет достаточно халтурщиков. Трудно может продвигаться ремонт. Имейте запас денег на дополнительные стройматериалы. Новые знакомые могут отвлекать от работы.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

От работы будет отвлекать критика. Знакомые могут пытаться сомневаться в вашей компетентности. Не позволяйте никому лишить вас веры в собственные силы. Не стоит менять коллектив.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Любая сложная ситуация решится в вашу пользу. Ощутите силу коллектива. Вам будут доверять. Поддержите других и вам это обернется сторицей.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Хозяйничайте экономно. Задумаетесь, как правильно распределить имеющиеся деньги. Контролируйте происходящее в доме, даже когда задерживаетесь на работе допоздна.

Выходные окажутся бурными. Настроение будет меняться в соответствии с погодой.

Автор: Gazeta.ua
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