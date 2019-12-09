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вторник, 10 декабря 2019 07:00

Гороскоп на 10 декабря: кого ждет новый роман

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Гороскоп на 10 декабря: кого ждет новый роман
К обеду не следует осуществлять крупных покупок. Удачными они не будут. Фото: tsn.ua

10 декабря люди будут хотеть от других откровенности и искренности, однако каждый будет заботиться только о собственных интересах. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Переговоры не будут идти в желаемом русле, - говорит астролог. - Нарушение прав собственности будет восприниматься как большое оскорбление. Будет возникать желание бороться за справедливость. К обеду не следует осуществлять крупных покупок. Удачными они не будут. В жизнь многих придет влюбленность. Новые романы ждут на Дев, Весов и Козерогов".

Овен

Выключайте электроприборы перед выходом из дома. Не оставляйте без присмотра работающую технику. Ликвидация последствий бытовой аварии существенно повлияет на ваш кошелек.

Телец

Не участвуйте в имущественных спорах. Они будут решаться не в вашу пользу. Внешние обстоятельства будут препятствовать вашим личным планам.

Близнецы

Провести свободное время по своему усмотрению будет сложно. Вас снова втянут в давние родственные споры.

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Рак

Рассчитывайтесь наличными за товары и услуги. На пользуйтесь советами знакомых о том, как распорядиться собственными сбережениями.

Лев

В вашем распоряжении будет ограниченное количество денег. Однако удастся найти нужный товар за умеренную цену. Больше времени проведите с детьми.

Дева

Дополнительной прибыли во вторник не будет. Контролируйте текущие расходы. Имейте денежный запас для проведения срочных расчетов. Вас будет утомлять большое количество людей вокруг. Не идите на встречу в ресторан.

Весы

Исключительно неудачный период для проведения финансовых операций. Не буде везти вам и с работниками сервисных служб. Ограничьте расходы. Будьте готовы к приятным переменам в личной жизни. Сделайте что-то особенное для любимых.

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Скорпион

Отправляться в командировку не стоит. Вы будете иметь слишком большие расходы. Результаты поездки не порадуют. Проверяйте чеки. Не допускайте переплаты.

Стрелец

Чрезмерная самоуверенность жены или мужа может раздражать. Не спорьте с ними. Позвольте наделать ошибок, а затем исправить их.

Козерог

Не жалейте средств на укрепление здоровья. Не тратьте время на партнера, который не стоит вашего внимания. Вскоре вас ждет новая незабываемая встреча.

Водолей

Выполнять все прихоти милых не стоит. Они могут стать слишком требовательными. Позже это негативно отразится на ваших отношениях.

Рыбы

Не вносите задаток за дом или авто. Условия их продажи вскоре изменятся. Найдите лучшие слова поддержки для любимых. Будьте щедрыми на комплименты.

Неделя с 9 по 15 декабря окажется беспокойной. Многим не хватит терпения. Будут тормозиться судебные процессы. Астролог назвала знаки, которые могут чувствовать себя счастливыми.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
10
декабря

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