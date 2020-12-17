Гороскоп для Льва на 2021 год: много денег и новые возможности

Хорошие ораторские способности помогут многого достичь. Вы сумеете убедить любую аудиторию. Фото: pixabay.com

Львам 2021 год даст новые возможности. Выиграет тот, кто сумеет ими вовремя воспользоваться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Поможет трудолюбие, - говорит астролог. - Избегайте пренебрежительного отношения к людям из вашего окружения. Год требует толерантности. Хорошие ораторские способности помогут многого достичь. Вы сумеете убедить любую аудиторию. Красноречие позволит пригласить к сотрудничеству новых бизнес-партнеров".

По словам астролога, менять работу не надо.

"Карьерный рост в этом году повлечет за собой кучу проблем. Изменение имиджа не подойдет. Финансовые планы пропишите на квартал вперед. И старайтесь не отклоняться от них. Экспромты будут вылезать боком. Смотрите список расходов. Его придется сократить", - говорит Максимова.

Можно заботиться о расширении бизнеса.

"Денег будет достаточно. Если хотите купить земельный участок, внимательно вычитывайте договора купли-продажи, - советует астролог. – В какой-то момент подвернется более выгодный вариант. Дети порадуют новыми талантами и достижениями. Помогите им развить новые способности. Вы будете популярны среди представителей противоположном пола. Знакомьтесь, ходите на свидания".

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Храните привычный режим питания. Эксперименты с продуктами и косметикой закончатся аллергией.

"Легко будет сбросить лишний вес. Уязвимой становится система пищеварения. Не стоит экспериментировать с диетами. Избавиться от вредной привычки тоже сумеете быстро", - уверяет астролог.

Сложными месяцами называет февраль, июль и октябрь. Все будет хорошо в апреле и августе.

Для Близнецов 2021 год принесет немало приятных сюрпризов. Следите за изменениями в вашем окружении и хорошо обдумывайте решения, от которых зависит ваше будущее.