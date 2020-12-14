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вторник, 15 декабря 2020 09:26

Гороскоп для близнецов на 2021 год: такого прогноза не ожидал никто

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Гороскоп для близнецов на 2021 год: такого прогноза не ожидал никто
Не стоит заниматься вопросом купли-продажи недвижимости. Фото: pixabay.com

Для близнецов 2021 год принесет немало приятных сюрпризов. Следите за изменениями в вашем окружении и хорошо обдумывайте решения, от которых зависит ваше будущее. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будете постоянно выполнять то, что нужно, а не то, что хочется, - говорит астролог. - Моральной и материальной поддержки потребуют родители. Начнете мудро относиться ко всему, что происходит вокруг. Не будьте категоричны в своих оценках. Старайтесь смотреть на ситуацию шире".

Кто-то из друзей станет как никогда ближе и роднее.

"Не отказывайтесь от возможности заработать дополнительную копейку, - рассказывает Максимова. - Не размышляйте долго над предложениями, которые появляются. Без них улучшить финансовую ситуацию вряд ли удастся. Не стоит заниматься вопросом купли-продажи недвижимости. Варианты, которые будут предлагать, вряд ли будут вас удовлетворять. Если чувствуете, что силы покидают вас, берите отпуск и отдыхайте".

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Это хорошее время, чтобы менять профессию, проходить стажировку, интересоваться новыми курсами.

"Ищите свои место под солнцем, - говорит Елена. - Многие поймут, что не тем занимались и не на то тратил время. Глубже изучайте себя, свои таланты и возможности. Разберитесь со своими желаниями. То, что посеете, будет хорошо родит в будущем. Это касается не только профессиональных свершений, но и работы на приусадебном участке. Год будет урожайным".

Знакомств будет много, но в долговременные романы это вряд ли перерастет. Хороший год для рождения детей. Время задуматься о пополнении в семье".

Непростые отношения будут с друзьями.

"Кто-то отвернется в трудную минуту, кто-то обидит и вспомнит неприятные моменты из прошлого. Отпускайте человека и не жалейте ни о чем. Остерегайтесь падения с высоты. Берегите суставы от травм. Избегайте аварийных ситуаций на дорогах", - говорит астролог.

Тяжелые месяца: февраль, июнь и октябрь. Успешными станут май и август.

Астролог дала ценные советы для тельцов и объяснила, как сделать свой 2021 год богатым и интересным.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
15
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