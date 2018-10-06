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суббота, 06 октября 2018 10:22

Google отказался "повысить эффективность убийств"

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Google отказался &quot;повысить эффективность убийств&quot;
Пичай провел встречи с работниками отделов разведки, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта для дронов Maven. Фото: engadget.com

Генеральный директор компании Google Сандер Пичай на прошлой неделе посетил Пентагон. Сделал он это для снижения напряженности между компанией и Министерством обороны США.

Об этом сообщает The Washington Post.

Недоразумение возникло после отказа Google в совместной работе по искусственному интеллекту для дронов.

Пичай провел встречи с работниками отделов разведки, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта для дронов Maven, сообщили источники издания. Система должна автоматически распознавать здания, автомобили и другие объекты, когда дрон находится в зоне боевых действий.

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Этот искусственный интеллект компания Google разрабатывала совместно с Пентагоном. В июле 2018 отказалась от продления контракта в связи с критикой сотрудников, которые утверждали, что такие разработки помогают военным повысить эффективность убийства своих целей. Петиция сотрудников компании собрала более 4 тыс. подписей.

Представитель Пентагона заявил, что не комментирует частные встречи.

"Руководители департаментов обычно встречаются с партнерами из индустрии, чтобы обсудить инновационные технологии", - заявил представитель.

Издание сообщает, что отказ от продолжения разработки не приведет к закрытию проекта, так как к нему проявили интерес Microsoft и Amazon.

Google открывает интернет-магазин цифровых книг, которые неможиво напечатать в привычном для нас бумажном виде. Проект стартовал на прошлой неделе. В доступе уже есть несколько новинок английском языке нет.

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