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четверг, 17 декабря 2020 08:04

Гололедица и потепление ожидают украинцев

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Гололедица и потепление ожидают украинцев
17 декабря погода в Украине будет мрачной и без осадков. Фото: pixabay.com

Сегодня, 17 декабря, погода в Украине будет мрачной и без осадков.

Синоптики прогнозируют на Правобережье местами туман, а на дорогах северо-восточных областей - гололед. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

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Температура воздуха будет колебаться от 1 мороза до 1 тепла. В западных и южных областях - +1 ... + 4.

Погода в Киеве 17 декабря также будет пасмурной, днем ​​и ночью от 1 мороза до 1 тепла.

В новогоднюю ночь погода в Украине не будет морозной. Ожидается мокрый снег или снег с дождем, который превратится в гололед в центральных, северных и северо-восточных областях.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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