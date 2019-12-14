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воскресенье, 15 декабря 2019 00:09

Главу НАЗК могут назначить в понедельник

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Главу НАЗК могут назначить в понедельник
НАПК может получить нового главу через сутки. Фото: Укринформ

Конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК завершила проведение собеседований с 8 кандидатами.

Нацагентство может получить нового главу уже в понедельник, сообщает Transparency International Ukraine.

На пост главы НАПК претендуют эксперты по вопросам антикоррупционного законодательства, представители НАБУ и ГПУ, общественных и донорских организаций.

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В частности, кандидаты - председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах; директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко; прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков; руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук; антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID/ENGAGE) Иван Пресняков; профессор кафедры уголовного и уголовного-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк; руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цывинский и замруководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.

В начале октября Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции.

25 ноября Комиссия по отбору главы НАПК утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса.

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