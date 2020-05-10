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Главный санитарный врач рассказал, когда откроют метро

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Главный санитарный врач рассказал, когда откроют метро
Рассказали, когда откроют метро. Фото: РБК

Метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.

Открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина в Украине, рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днепр", - заявил Ляшко.

Принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.

"Если говорить о 5 несвязанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", - добавил он.

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Раньше, главный санврач Ляшко прогнозировал, что масочный режим в Украине может завершиться до конца этого лета, если будет наблюдаться снижение новых случаев инфицирования коронавирусом.

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