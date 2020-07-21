Геращенко рассказал о дальнейшей судьбе задержанного террориста

Маким Кривош был дважды судим, провел за решеткой 10 лет. Фото: скрин из видео

Максима Кривоша, который держал в заложниках пассажиров рейсового автобуса в Луцке, ждет судебная процедура.

"Он будет задержан ... Очевидно, что это будет содержание под стражей без альтернативы. Его обвиняют в террористическом акте, захвате заложников", - заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире канала News One.

По его мнению, террорист получит длительный срок заключения, но не пожизненное. Поскольку никто не погиб. Будет проведена психиатрическая экспертиза, которая является стандартной в таких случаях.

Заместитель министра внутренних дел считает освобождение заложников из автобуса в Луцке "большим успехом". По его словам, люди находятся в шоковом состоянии, но счастливы тому, что наконец свободны.

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На вопрос журналистов о том, что действительно ли видеообращение Зеленского стало толчком для освобождения заложников, Геращенко ответил: "Безусловно, мне кажется, это связанные между собой вещи".

Напомним, правоохранители задержали луцкого террориста, который сегодня утром захватил автобус с заложниками. Они начали штурм автобуса около 21:40.