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четверг, 09 мая 2019 12:24

Георгиевские ленты, перепалки и нарушения: как проходит 9 мая в разных городах

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В Харькове около 750 человек провели шествие с портретами участников Второй мировой войны и табличками "Бессмертного полка". По дороге к памятнику скандировали: "Спасибо деду за Победу!".

Участники акции пели песни военных лет, затем почтили память погибших минутой молчания и направились к стеле, сообщает NewsRoom.

К мемориалу также пришли ветераны АТО и члены националистических организаций с портретами погибших на Донбассе бойцов. Между ними и марширувальникамы произошло несколько словесных перепалок. Активисты проскандировали "Слава нации - смерть врагам", после чего их обвинили в призывах к убийству.

Стороны также назвали друг друга "рашистамы" и "фашистами".

Автор: newsroom.kh.ua
  Ветераны АТО и националисы с портретами погибших на Донбассе бойцов
Ветераны АТО и националисы с портретами погибших на Донбассе бойцов

В нескольких участников марша обнаружили запрещенные в Украине георгиевские ленты. Полиция по просьбе активистов заставила их снять запрещенную символику. В ответ нарушители начали требовать от правоохранителей убрать красно-черные флаги и арестовать предателей.

В общем акции прошли без провокаций и столкновений. Цветы к памятнику погибшим также возложили мэр Харькова Геннадий Кернес с чиновниками.

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Автор: newsroom.kh.ua
  Кернес прибыл возложить цветы к памятнику погибшим во Второй мировой войне
Кернес прибыл возложить цветы к памятнику погибшим во Второй мировой войне

Утром возле офиса афганцев в Николаеве воины-интернационалисты, пенсионеры МВД, чиновники и горожане двинулись возложить цветы к памятнику Ольшанцев. Правоохранители заметили 2 портреты с георгиевские ленты. Их попросили принять.

Активисты общественной организации "Свобода" заметили на одной из женщин, возлагала цветы, пилотку с красной звездой, серпом и молотом. Эта символика запрещена в Украине законом о декоммунизации. Активисты вызвали полицию. Женщина сняла головной убор, но потом надела снова.

Автор: newsroom.kh.ua
  9 мая в Николаеве
9 мая в Николаеве

Активисты снова обратились к полицейскому. Между "свободовцами" и людьми, которые пришли с женщиной, возникла словесная перепалка. Женщина сняла пилотку и с друзьями покинула территорию мемориала.

Позже случилась еще одна аналогичная ситуация, только с другой женщиной.

Автор: newsroom.kh.ua
  9 мая в Николаеве
9 мая в Николаеве

В Киеве полицейские задержали организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елену Бережну, когда та пыталась пройти к месту проведения. Марш является аналогом российской акции "Бессмертный полк". Пришла в футболке с изображением георгиевской ленты, запрещенной Законом Украины.

Эту символику Россия использует для антиукраинской пропаганды во время военной агрессии в Крыму и на Донбассе, а также для популяризации СССР и тоталитарного прошлого.

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