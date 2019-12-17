Генерал Марченко вышел из СИЗО

Генерал Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн. Фото: KP.ua

Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн.

Об этом во вторник, 17 декабря, сообщил ветеран АТО, блогер Алексей Петров в Facebook.

"Генерал Дмитрий Марченко вышел из СИЗО", - говорится в сообщении.

Как известно, суд назначил генералу Марченко залог в размере 20 млн грн. За три дня более трех тысяч активистов собрали более миллиона гривен, остальное необходимой суммы внес лидер патрии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

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5 ноября стало известно, что пяти чиновникам Минобороны объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов. Среди них был начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины Дмитрий Александрович Марченко. Суд избрал меру пресечения Марченко в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.