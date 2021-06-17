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четверг, 17 июня 2021 14:49

Где отдохнуть в Украине. Пятерка атмосферных и недорогих мест
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Прошло пол июня. Украинцы наконец дождались теплых дней и активно ищут идеи для отдыха семьей или с друзьями.

Gazeta.ua подобрала пять универсальных мест, где найдутся развлечения на любой вкус и за небольшую плату. Добраться туда можно самостоятельно на авто, поездом или автобусом. Также продают туры.

1. Морское побережье Одессы

Автор: Unsplash
  Туристический сезон в Одессе начинается в мае
Туристический сезон в Одессе начинается в мае

Активно посещать Одессу туристы начинают с мая. В июне открывают купальный сезон. Несмотря на дожди и прохладную погоду, Черное море в этом году не все время подходит для плавания. Температура воды держится на уровне +17...19°С. Однако туристам есть чем заняться: прогулки невероятно красивым городом, экскурсии в катакомбы или Центр культуры вина Шабо, отдых на берегу моря, в аквапарке и дельфинарии, различные фестивали, выставки, вечеринки. Бюджет для отдыха в Одессе тоже может быть разным, все зависит от прихотей туристов и количества дней отпуска.

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2. Карпаты

Автор: kordon.in.ua
  Июнь идеально подходит для отдыха в Карпатах
Июнь идеально подходит для отдыха в Карпатах

Умеренно теплый июнь - идеальный период для комфортного отдыха в Карпатах. Количество развлечений в этом направлении действительно неограниченно и подойдет на любые вкусы, возраст и кошелек. Например, можно подняться в горы, собирать грибы и ягоды, посетить озеро Синевир, водопад Шипит, отдохнуть в чанах, порыбачить на форель, исследовать гуцульскую культуру, покататься на подъемниках, оздоровиться в санаториях Трускавца или термальных водах Косино, Велятино, Берегово.

3. Белое озеро на Ровенщине

Автор: instagram.com/tajnakamets
  Белое озеро на ощупь напоминает шелк
Белое озеро на ощупь напоминает шелк

Белое озеро - самое чистое и прозрачное в Украине. Уникальный состав воды лечит болезни кожи и омолаживает ее. А повышенное содержание глицерина делает ее шелковистой на ощупь.

На берегу озера есть реабилитационно-оздоровительный комплекс, гостиницы и дома для аренды. Из развлечений предлагают прогулки по лесу, катание на катамаранах, каяках, саб-досках, лодках, гидроциклах, рыбалку.

Стоимость одних суток отдыха с оздоровлением и реабилитацией составляет от 685 грн до 805 грн. Без питания - до 400 грн. Проживание в отдельном спальном доме вместе с комплексом всех услуг составляет 1,6 тыс. грн в сутки.

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4. Голубые озера неподалеку от Чернигова

Автор: travels-ukraine.com
  Голубые озера прозвали местными Мальдивами
Голубые озера прозвали местными Мальдивами

Хорошим местом для спокойного и недорого отдыха могут стать Голубые озера, находятся в сосновом лесу под селом Олешня на Черниговщине. Иногда их называют местными Мальдивами, поскольку имеют чистую и бирюзовую воду, в солнечные дни переливается различными оттенками.

У берегов есть туристический экокомплекс, турбазы и гостевые дома. Проживание там будет стоить от 200 грн в сутки. Изюминкой этих мест являются частые фестивали. Самый популярный приурочен празднику Ивана Купала в начале июля. Местные организуют настоящее театральное действо, повторяют древние традиции украинцев.

5. Каменец-Подольский

Автор: stock.adobe.com
  Каменец-Подольский удивит атмосферой
Каменец-Подольский удивит атмосферой

Каменец-Подольский - один из древнейших городов Украины, в разное время вобрало в себя культуры украинцев, поляков, евреев, литовцев, турок, татар и армян.

Изысканная архитектура старого города и крепость XIV в точно не оставит никого равнодушным и позволят почувствовать атмосферу Средневековья.

Внимание стоит уделить Смотрицкому каньону, который в теплое время невероятно красив.

Если вы любите экстремальные приключения, вам тоже будет чем заняться в Каменце-Подольском. Здесь есть веревочный парк, троллейна переправа через каньон, прыжки с моста - роуп-джампинг, экскурсия на БРДМ-2, полеты над городом на средствах малой авиации, верховая езда.

Летний сезон отпусков планируют посвятить внутреннему туризму более половины украинцев. Об этом свидетельствуют данные ролингового исследования спроса на туристические продукты различных социальных и возрастных групп населения Украины, а также настроения туристической динамики по Украине.

По данным исследования, 53,1% респондентов планируют провести отпуск в Украине, и только 10% - уехать за границу.

Среди тех, кто планирует отпуск в Украине, 44,5% стремятся отдыхать за пределами своей области. Остальные планирует отдыхать дома или в пределах своих областей. В то же время 42,2% очень редко или никогда не путешествуют по стране, и это резко зависит от возраста.

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17
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