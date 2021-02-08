Где можем стать успешными: назвали главные положительные черты украинцев

Остап Стасив: Мы готовы дать новые форматы существования человечества на 100-200 лет вперед. Фото: Сергей Старостенко

Украинцы имеют много положительных черт. Они могут стать нашим катализатором к успеху.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал социальный предприниматель, соучредитель Открытого университета Майдана Остап Стасив.

"Мы предприимчивые. Способны творить. Это большое преимущество. Украинцы быстро адаптируются. Например, хорошо справляются за рубежом. Знают много языков, легко обучаются, идут на контакт.

Можем организоваться. Еще с Майдана ходит шутка: украинцу надо несколько месяцев, чтобы повесить полочку в квартире, и пару часов, чтобы построить баррикаду. С точки зрения психологии и культуры - это крутое качество. Но проблема в том, что все эти характеристики неустойчивые. Прибегаем к ним только, когда припечет", - объясняет эксперт.

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По его словам, Украина является уникальной лабораторией формирования новых социальных парадигм мышления.

"Мы готовы дать новые форматы существования человечества на 100-200 лет вперед, сильно повлияли на будущее событиями 2013-2014 годов. Историки, социологи, философы со всего мира еще долго будут изучать наш опыт", - добавляет Остап Стасив.

Полное интервью читайте в номере от 4 февраля.

"Открытый Университет Майдана" - образовательный проект и одноименная общественная организация в Украине. Берет начало с инициативы, которая возникла во время событий на Майдане 2013 года. Создан, чтобы способствовать формированию качественного гражданского общества через образование. Обучение на бесплатной онлайн-платформе прошли почти 100 000 студентов.