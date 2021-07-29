"Газпром" может разобрать трубы, чтобы навсегда остановить транзит через Украину

"Газпром" может разобрать трубы на своей территории. Фото: business.articles

Российский "Газпром" может демонтировать трубы на своей территории, чтобы навсегда прекратить транзит через Украину.

Российский газовый монополист уже закрыл несколько компрессорных станций в направлении Украины. Об этом рассказал директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью "НВ Бизнес".

Как отмечается, объемы транспортировки газа через так называемый центральный коридор уменьшились, потому что "Газпром" перебросил основные объемы на "Северный поток".

"Да, идет оптимизация, потому что им уже не нужны такие мощности, уже были закрыты несколько компрессорных станций на этом пути", - подчеркнул Макогон.

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"Мы рассматриваем сценарий, что даже если наша система будет работать и мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически "Газпром" может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможность транзита газа через Украину в будущем", - добавил он.

Согласно договору от 31 декабря 2019 "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и на заказ "Газпрома" бронирует в ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности. Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.