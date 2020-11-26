Фура слетела с моста и повисла над трассой: фото

На трассе Мариуполь - Волноваха фура слетела с моста и повисла над проезжей частью.

Об этом сообщается на сайте города Мариуполя в четверг, 26 ноября.

Отмечается, что грузовик на скользкой дороге перед мостом задела отбойник, проехала по парапету и слетела с моста. При этом фуре удалось зависнуть и не упасть. Водитель не пострадал.

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Правоохранители пока составили два административных протокола по статьям о нарушении правил дорожного движения, которые привели к ДТП (ст.124) и о повреждении автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений (ст.139).

25 ноября в Киеве на Березняках водитель "Жигулей" убегал от полицейских и протаранил несколько автомобилей. Патрульным удалось задержать нарушителя на ул. Шумского, 5.