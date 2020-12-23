Фонд Порошенко с волонтерами передают в больницы 50 кислородных концентраторов

За средства Фонда Порошенко и волонтерские пожертвования украинские больницы получат 50 кислородных концентраторов

50 кислородных концентраторов в ближайшие дни получат украинские больницы, их купили за средства Фонда Порошенко и волонтерских пожертвований. Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко отметил, что это очередная партия кислородного оборудования и до конца года ожидают еще 20 концентраторов.

"Как я и обещал - как только завершились выборы, наша мощная команда продолжила поиск и доставку в Украину наиболее востребованного сейчас медицинского оборудования. Это кислородные концентраторы, которых критически не хватает в украинских больницах. Несмотря на то, что у власти было 10 месяцев для того, чтобы обеспечить кислородом, воздухом, правом дышать заболевших этой страшной болезнью", - подчеркнул Порошенко.

За средства Фонда Порошенко и волонтерские пожертвования украинские больницы получат 50 кислородных концентраторов

Он поблагодарил всех, кто принял участие в благотворительной деятельности Фонда Порошенко и ОО "Дело общин". "Спасибо каждому, кто прислал свои собственные деньги для того, чтобы это стало возможным. Мне как человеку, который сам переболел коронавирусом, невыносимо больно слышать истории о том, что тяжелым больным не хватает кислорода, и люди сбиваются с ног в поисках кислородных концентраторов для своих родных, близких, друзей", - говорит пятый президент.

"Сегодня мы видим 50 кислородных концентраторов, каждый из которых дает возможность одновременно работать минимум с двумя пациентами. Сразу же после того, как они были разгружены, они поедут и на фронт, и на Восток, и в медицинские госпитали, и в больницы. 100 пациентов будут иметь возможность дышать", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

За средства Фонда Порошенко и волонтерские пожертвования украинские больницы получат 50 кислородных концентраторов

"Мы продолжаем добиваться возврата денег с дорог "большого крадивництва" на медицину и выплаты врачам обещанной 300% надбавки. Везде по Украине тем, кто борется с ковидом. Потому что то, что происходит сейчас, иначе как издевательством не назовешь - медикам посекундно тарифицируют работу с ковиднимы больными, и в реальности эта надбавка составляет 25 - отнюдь не 300% от и без того невысокой зарплаты врача", - отмечает Порошенко.

Он еще раз отметил, что власть должна предусмотреть бесплатную вакцинацию украинцев от коронавируса. "В бюджете следующего года объем финансов, предусмотренный на закупку вакцин - это капля в море от реальных потребностей. Даже на сегодняшний день власть откровенно манипулирует статистикой, поскольку не умеет быть честной с обществом. Мы не знаем реальной картины распространения коронавируса в Украине. Но, к сожалению, Украина занимает высокие места в антирейтинге и относительно активных больных, и по смертности, и по темпам распространения болезни", - констатирует Порошенко.

За средства Фонда Порошенко и волонтерские пожертвования украинские больницы получат 50 кислородных концентраторов

"Помогать людям - это очень важное дело. Я благодарю наших добровольцев, наших волонтеров, которые вместе с нами вышли и сделали это возможным. Но это только событие сегодняшнего дня. До конца года еще к нам поступят 20 американских кислородных концентраторов. Общее количество превысит сотню. И мы будем продолжать работу для того, чтобы спасать жизни", - говорит Порошенко.

За средства Фонда Порошенко и волонтерские пожертвования украинские больницы получат 50 кислородных концентраторов

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. В октябре благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии медицинской одежды. Сейчас в приоритете Фонда Порошенко и волонтеров - закупка кислородного оборудования.