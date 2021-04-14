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среда, 14 апреля 2021 12:02

Финансовый гороскоп на вторую половину весны: назвали знаки, которым посчастливится

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Финансовый гороскоп на вторую половину весны: назвали знаки, которым посчастливится
К Пасхе откажитесь от мяса и молочных продуктов. Фото: pixabay.com

Интересные люди придут в вашу жизнь. Не избегайте знакомств. Обмен мнениями поможет улучшить материальное положение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Контролируйте эмоции, - говорит астролог. - Вокруг будет много слухов и мало правды. Не стоит доверять словам новых знакомых. Они будут пытаться разбогатеть за ваш счет. 14, 16 и 20 апреля надо сеять редьку и морковь. Семена хорошо сойдет и дадут богатый урожай. К Пасхе откажитесь от мяса и молочных продуктов. Заработки порадуют Дев и Рыб. В финансовых вопросах повезет Ракам, Львам и Водолеям".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Снижается работоспособность. Если ваш заработок зависит от работы команды, можете получить меньше, чем ожидали. Коллеги будут лениться.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Не пытайтесь кому-то угодить или понравиться. Делайте так, как комфортно вам. Больше внимания посвятите работе. Заработки порадуют, шеф будет вами доволен.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не берите много обязанностей. Работодатели будут обещать больше, чем реально получите. Помните: кто молчит, тот трех научит. Наслаждайтесь общением с любимыми. И не говорите лишнего.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будьте уверены в себе. В среду можете встретить особых людей. Знакомьтесь, обменивайтесь контактами. Вам предложат работу, о которой мечтали.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Навредите себе, если возьметесь за убыточные проекты и согласитесь профинансировать их. Эта неделя будет проверять на умение дружить. Поддержите людей, которые обратятся за помощью.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Покоя не будет. Тревожные новости могут легко выводить из равновесия. Найти пару на сайте знакомств не удастся. Новые партнеры будут пытаться вас перевоспитать.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Надоедят ограничения. Поймете, что так, как было, больше не будет. Выигрывает тот, кто умеет молчать. Окружающие готовы вас выслушать и поддержать, но за спиной будут осуждать. Деньги будут поступать небольшими суммами, но постоянно.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Время подтягивать хвосты. Не откладывайте на потом дела, которые давно следует завершить. Ленивые будут кусать локти, когда получат зарплату за этот месяц. Трудолюбивые смогут удвоить заработки. На нежности времени не хватает. Любимые будут искать утешения среди друзей.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Оставайтесь уверенными в себе. Вас будут пытаться вывести из равновесия. Не поддавайтесь. Недоброжелатели перебесятся, а вы не потеряете достоинства.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Плохо будете чувствовать себя в новом коллективе. Стать частью команды смогут те, кто слышит и уважает собеседника. Встретите старше возрастом человека, который станет надежным другом и советчиком. Рядом с ним будете чувствовать себя защищенным.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Беритесь за неотложные дела. Результаты порадуют. Сосредоточьтесь на собственных желаниях. Сейчас вы как никогда близки к цели. Покупки в интернете разочаруют. Легко будет ошибиться с размером и фасоном одежды и обуви.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не навязывайте коллегам свои политические взгляды и предпочтения. Поссоритесь и сделать малоэффективным рабочий процесс. Начнете чувствовать, что сбились с пути. И в субботу получите подсказку и помощь.

Астролог сделала прогноз на середину весны. Ограничьте общение с людьми, которые раздражают. На этой неделе вас легко будет вывести из равновесия.

Автор: Gazeta.ua
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