Филарет обратился в суд, чтобы запретить Епифанию служить в Михайловском Златоверхом

Сейчас Михайловским собором в Киеве пользуется Православная церковь Украины. Фото: Униан

Ликвидированная Украинская православная церковь Киевского патриархата обратилась в Окружной админсуд Киева с просьбой запретить передавать в пользование другим лицам дома Михайловского Златоверхого монастыря.

Об этом сообщается на сайте Окружного суда Киева.

Истец просит суд запретить отмену регистрационного действия и записи о Киевской патриархии УПЦ КП, Свято-Феодосиевского мужского ставропигиального монастыря Киева УПЦ КП, Выдубицкого мужского монастыря Киевской епархии УПЦ КП и Религиозной общины прихода святого равноапостольного великого князя Владимира Киевской епархии УПЦ КП в Шевченковском районе Киева.

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Суд заявил, что решает вопрос о наличии правовых оснований для обеспечения иска.

Сейчас Михайловским собором в Киеве пользуется Православная церковь Украины.

Патриарх Филарет дал интервью журналистке пропагандистского канала "Россия-24" Анне Афанасьевой. На камеру российских СМИ Филарет раскритиковал томос и деятельность Православной церкви Украины.