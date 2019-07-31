Филарет обратился в ОБСЕ

Филарет просит продлить регистрацию УПЦ Киевского патриархата. ФОТО: facebook.com

Святейший патриарх Филарет обратился к главе Православной церкви Епифанию, к ОБСЕ, Владимиру Зеленскому и Министерству юстиции.

Филарет осудил последние действия Епифания.

"До меня дошла информация о создании Вами и Священным Синодом ПЦУ ликвидационной комиссии во главе с митрополитом Черкасским Иоанном (Яременко) о ликвидации Киевской патриархии УПЦ Киевского Патриархата как юридического лица, и Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", - отметил он.

"С течением времени почетный патриарх ПЦУ Филарет начал делать заявления, в которых произвольно и единолично ставит под сомнение действительность всех принятых 15 декабря соборных решений. Предоставляя от имени уже не существующего религиозного объединения УПЦ КП и на его бланках указания и требования, направленные к епископату, духовенства и верующих Православной церкви Украины, почетный патриарх Филарет фактически превышает свои полномочия архиерея, нарушая этим 34 Апостольское правило и Устав Православной церкви Украины", - заявил ранее Епифаний.

Также Филарет обратился к ОБСЕ и попросил их защитить права верующих Украинской православной Церкви Киевского патриархата.

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Предстоятель УПЦ написал слово к Владимиру Зеленскому. В котором попросил прекратить беспредел по отношению к Украинской церкви.

Кроме того, Филарет попросил Министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ Киевского патриархата.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что раскола в ПЦУ нет. Есть отдельное мнение одного лица-почетного патриарха Филарета.