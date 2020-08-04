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вторник, 04 августа 2020 10:39

"Фармак" принял участие в программе Всемирной организации здравоохранения - Костюк

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&quot;Фармак&quot; принял участие в программе Всемирной организации здравоохранения - Костюк
Директор по развитию бизнеса АО "Фармак" Виктор Костюк: "Фармак" – это лекарства без границ"

Компания "Фармак" приняла участие в "Программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по преквалификации ЛС", направленной на оценку качества, безопасности и эффективности препаратов.

Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказал директор по развитию бизнеса АО "Фармак" Виктор Костюк.

"Мы приняли участие в "Программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по преквалификации ЛС", направленной на оценку качества, безопасности и эффективности препаратов. Это не только высокая оценка качества продукции "Фармак", но и международное признание нашего статуса глобального экспортера. Но самое главное – свидетельство доверия потребителей к бренду не только в Украине, но и по всему миру, ведь "Фармак" – это лекарства без границ", - отметил Виктор Костюк.

Как ранее сообщалось, Фармацевтическая компания "Фармак" расширит фокус на разработку продуктов, которые могут быть представлены на глобальных рынках.

Напомним, "Фармак" в апреле-июле экспортировал в страны ЕС препарат "пропофол" на сумму свыше $635 тыс., который применяется при искусственной вентиляции легких, в том числе для пациентов с COVID-19.

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